Dopo le polemiche per l'assenza dei riferimenti alle accuse nel primo film, l'attore che interpreta il cantante anticipa un seguito più concentrato sul punto di vista dello zio. Restano al centro le contestazioni che hanno segnato la vita pubblica della popstar Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il secondo biopic su Michael Jackson potrebbe affrontare le accuse di abusi sessuali che non hanno trovato spazio nel primo film. A parlarne è Jaafar Jackson, nipote del cantante e suo interprete nella pellicola Michael, il film diretto da Antoine Fuqua che ha ottenuto un importante successo commerciale, diventando secondo il biopic con il maggiore incasso di sempre e superando Oppenheimer. In un'intervista a GQ Middle East, Jaafar Jackson ha anticipato che il seguito offrirà uno spazio maggiore al punto di vista dello zio, sostenendo l'importanza di dare voce alla sua versione dei fatti. "Il problema che abbiamo avuto come famiglia è stato non sentire la voce di Michael", ha dichiarato. L'attore ha aggiunto che questo aspetto è particolarmente importante per raccontare gli ultimi anni della vita del cantante.

Le polemiche sul primo film Una delle critiche più ricorrenti rivolte al primo biopic riguarda proprio l'assenza delle accuse di abusi sessuali rivolte a Jackson. La scelta narrativa sarebbe stata condizionata anche da una clausola legale, individuata nelle fasi avanzate della produzione, che impediva di rappresentare in una ricostruzione romanzata uno degli uomini che avevano accusato il cantante di aver abusato di loro quando erano minorenni. La conseguenza è stata una revisione significativa del progetto: una sequenza relativa a una perquisizione della polizia nel ranch di Neverland è stata eliminata e la storia è stata interrotta in una fase precedente rispetto a quanto inizialmente previsto. Secondo ciò che riporta la testata giornalistica inglese The Guardian, la famiglia Jackson ha finanziato riprese aggiuntive per un valore di 50 milioni di dollari. Intervistato dal magazine americano Variety, Jaafar Jackson ha ridimensionato le difficoltà legate alla lavorazione, ricordando che è frequente girare scene che poi non vengono utilizzate nel montaggio finale. Ha spiegato di essere entrato nel progetto consapevole che alcune interpretazioni e sequenze sarebbero state scartate durante la postproduzione. Approfondimento Michael Jackson, il secondo biopic: accuse di abusi sessual

Jaafar Jackson: "Importante che si ascolti la voce di Michael" Parlando del possibile seguito, Jaafar Jackson ha sostenuto che il nuovo film potrà approfondire gli eventi dalla prospettiva del cantante, osservando che finora le accuse sono state raccontate soprattutto attraverso il punto di vista di altre persone. Le sue dichiarazioni indicano una direzione narrativa più vicina alla versione della famiglia, ma non chiariscono ancora quali episodi saranno effettivamente inclusi nella sceneggiatura. L'attore ha inoltre descritto lo zio come una persona che, nonostante le difficoltà e le critiche, avrebbe conservato la propria gentilezza e la fiducia negli altri. Un ritratto che riflette la lettura personale di Jaafar Jackson e il modo in cui la famiglia intende ricordare il cantante. Il regista Antoine Fuqua aveva già dichiarato che il sequel non avrebbe cercato di rendere sensazionalistici gli aspetti della vita di Jackson. L'obiettivo, secondo le sue parole, sarebbe concentrarsi sulla persona dietro la figura pubblica. Al momento, tuttavia, non sono stati resi noti dettagli definitivi sulla trama del secondo film. Approfondimento Michael 2, Jaafar Jackson affronta il nodo più delicato del sequel