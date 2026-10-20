Introduzione

È Leïla Bekhti a interpretare Violette Toussaint, protagonista di una storia in cui il dolore convive con la possibilità di ricominciare. Accanto a lei, Sergio Castellitto e un cast internazionale danno vita all’adattamento del bestseller di Valérie Perrin. Alla regia Jean-Pierre Jeunet, autore de Il favoloso mondo di Amélie, che torna a raccontare la poesia nascosta nelle esistenze quotidiane.

Ambientato in un piccolo cimitero della Borgogna, il film trasforma un luogo di lutto in uno spazio di confidenze e seconde possibilità. Tra dramma e commedia, Jeunet intreccia mistero e malinconia, esplorando la capacità di affrontare le perdite senza rinunciare alla speranza.

Presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public, Cambiare l’acqua ai fiori arriverà nelle sale italiane a gennaio 2027, distribuito da Lucky Red.