Introduzione
È Leïla Bekhti a interpretare Violette Toussaint, protagonista di una storia in cui il dolore convive con la possibilità di ricominciare. Accanto a lei, Sergio Castellitto e un cast internazionale danno vita all’adattamento del bestseller di Valérie Perrin. Alla regia Jean-Pierre Jeunet, autore de Il favoloso mondo di Amélie, che torna a raccontare la poesia nascosta nelle esistenze quotidiane.
Ambientato in un piccolo cimitero della Borgogna, il film trasforma un luogo di lutto in uno spazio di confidenze e seconde possibilità. Tra dramma e commedia, Jeunet intreccia mistero e malinconia, esplorando la capacità di affrontare le perdite senza rinunciare alla speranza.
Presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public, Cambiare l’acqua ai fiori arriverà nelle sale italiane a gennaio 2027, distribuito da Lucky Red.
Quello che devi sapere
Un cimitero dove la vita continua a farsi sentire
In Cambiare l'acqua ai fiori, la morte non è un punto d'arrivo, ma il luogo da cui ripartono le storie. Violette Toussaint è la custode di un piccolo cimitero della Borgogna, uno spazio apparentemente lontano dal mondo, dove le giornate scorrono tra fiori, tombe e visite di chi non riesce a separarsi dai propri cari. Eppure, dietro i cancelli, la vita continua a manifestarsi in forme inattese.
Nella casa di Violette, chi passa trova qualcuno disposto ad ascoltare, a raccogliere un segreto o semplicemente a offrire un po' di calore. la quotidianità di chi lo frequenta. Il cimitero smette di essere soltanto uno spazio di assenza e diventa un punto d'incontro, attraversato da emozioni, confessioni e relazioni.
Violette e il suo passato
A dare volto a Violette è Leïla Bekhti, chiamata a interpretare una donna la cui apparente tranquillità nasconde una storia personale complessa. Il suo lavoro la mette quotidianamente a contatto con il dolore degli altri, ma non significa che abbia trovato una risposta alle proprie ferite.
Il passato della protagonista è infatti uno dei misteri che il film sviluppa progressivamente, alimentando la curiosità dello spettatore. Chi è davvero Violette? Quali avvenimenti l'hanno condotta in quel luogo e che cosa si nasconde dietro la sua capacità di accogliere le sofferenze altrui?
La componente investigativa si intreccia con quella sentimentale, accompagnando la protagonista nella ricerca di un equilibrio tra le perdite subite e la possibilità di costruire un futuro diverso.
Misteri e verità nascoste
L'equilibrio di Violette viene messo in discussione dall'arrivo di Julien Seul, interpretato da Melvil Poupaud. Il suo ingresso introduce un elemento di mistero che spinge a guardare diversamente la protagonista e il mondo in cui vive.
Le domande sul passato acquistano progressivamente peso e aprono la strada a rivelazioni che si legano alla storia personale della donna. Accanto alla componente drammatica, il film lascia spazio a momenti di ironia e a incontri che alleggeriscono il racconto, evitando di ridurre ogni personaggio al proprio dolore. Anche la piccola squadra che lavora nel cimitero contribuisce a costruire una famiglia atipica, unita più dalla condivisione quotidiana che dai legami di sangue.
Jean-Pierre Jeunet e la poesia delle piccole cose
Il nome di Jean-Pierre Jeunet richiama inevitabilmente Il favoloso mondo di Amélie, il film del 2001 diventato un fenomeno internazionale grazie al suo sguardo eccentrico, alla sensibilità per i piccoli dettagli e alla capacità di trovare meraviglia nella quotidianità.
In Cambiare l'acqua ai fiori, il regista torna a confrontarsi con personaggi che sembrano vivere ai margini, ma che custodiscono un universo emotivo ricco e sorprendente.
Il punto di contatto con Amélie è soprattutto l'attenzione per le esistenze apparentemente ordinarie e per quei gesti minimi che possono modificare il corso di una giornata. Qui, tuttavia, la morte e il lutto occupano una posizione centrale e impongono al racconto una sensibilità diversa. Si alternano malinconia e leggerezza, senza rinunciare alla ricerca di una dimensione poetica.
Dal romanzo di Valérie Perrin al film: cosa cambia
Adattare Cambiare l'acqua ai fiori, il romanzo bestseller di Valérie Perrin, significa confrontarsi con una storia che intreccia segreti, memorie e relazioni umane. La trasposizione cinematografica, sceneggiata dallo stesso Jeunet insieme a Guillaume Laurant, deve condensare questa materia in 132 minuti, affidando alle immagini e alle interpretazioni il compito di restituire la complessità dei personaggi.
Il cinema privilegia la presenza fisica dei luoghi e dei volti: il cimitero diventa uno spazio concreto, mentre il passato di Violette prende forma attraverso gli eventi e gli incontri che alimentano la narrazione. Rispetto alla lettura, dove il rapporto con i pensieri dei personaggi può svilupparsi con maggiore distensione, il film è chiamato a trovare un ritmo capace di tenere insieme il mistero e l'emozione. L'adattamento conserva il nucleo della storia, ovvero la possibilità di ricominciare dopo una perdita.
I volti di una comunità fuori dal comune
Accanto a Leïla Bekhti, il cast comprende Matthias Schoenaerts, Melvil Poupaud e Sergio Castellitto, che interpreta Sasha. La presenza dell'attore italiano arricchisce un ensemble internazionale inserito in una storia, nella quale anche i personaggi secondari contribuiscono a delineare il mondo di Violette.
Il film non si concentra esclusivamente sulla protagonista, ma si apre alle persone che attraversano la sua quotidianità e affidano al cimitero una parte della propria esistenza. È proprio questa dimensione collettiva a evitare che il racconto rimanga confinato nella sofferenza individuale.
Ogni incontro aggiunge una prospettiva sul lutto, sull'amore e sulla difficoltà di lasciarsi alle spalle ciò che è stato. Bekhti sostiene il centro della vicenda, mentre il resto del cast contribuisce a costruire una comunità di figure imperfette, attraversate da contraddizioni e desideri. L'insieme risponde alla volontà di raccontare non soltanto una donna, ma un intreccio di vite che trovano, nella condivisione, una possibilità di conforto.
Una storia di seconde possibilità, emozione e malinconia
Il titolo Cambiare l'acqua ai fiori racchiude l'idea che anche ciò che sembra immobile richieda cura, attenzione e un gesto quotidiano per continuare a vivere. Il film di Jeunet si muove proprio lungo questa linea, utilizzando il cimitero come metafora di un'esistenza in cui il dolore non cancella necessariamente la possibilità della felicità.
La sua forza sta nell'incontro tra il mistero del passato di Violette e il calore delle relazioni che si costruiscono nel presente. L'alternanza tra dramma e commedia impedisce alla storia di restare schiacciata sulla tristezza, anche se la ricerca di un equilibrio emotivo può talvolta avvicinare il racconto a una dimensione fortemente sentimentale.
Presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public, il film si rivolge a chi cerca un racconto intimo, popolato di segreti e legami inattesi. Una storia che invita a guardare oltre le apparenze e a riconoscere, anche nei luoghi del congedo, i segni di una possibile rinascita. In Italia arriverà al cinema a gennaio 2027, distribuito da Lucky Red.