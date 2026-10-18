Il dolore amoroso, però, non ha bisogno di grandi discorsi per farsi riconoscere. A volte bastano una scatoletta di tonno mangiata direttamente dalla confezione, uova e salame improvvisati come cena e una dispensa che sembra aver dichiarato fallimento. Il film trova qui alcuni dei suoi dettagli più simpatici: la vita da single non è esattamente una pubblicità di cucina raffinata, ma un inventario di soluzioni rapide e dignità da ricostruire. E poi c’è Cinque giorni di Michele Zarrillo, che torna con l’insistenza di un pensiero fisso, trasformandosi quasi nella colonna sonora ufficiale di chi è stato lasciato e non riesce a voltare pagina. La canzone non accompagna semplicemente la malinconia: la esaspera, la prende un po’ in giro e ricorda quanto sia facile passare dal dramma sentimentale alla ripetizione compulsiva. Una tortura musicale che molti cuori infranti riconosceranno al primo accordo.