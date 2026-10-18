Il Ministero dell’Amore, se il cuore va in crisi il governo interiore cade: recensioneCinema ©Webphoto
Introduzione
E se per superare una delusione d’amore servisse convocare un Consiglio dei ministri? In Il Ministero dell’Amore anche un cuore spezzato diventa una questione di Stato: tra ministri, opposizioni, servizi segreti e strategie di sopravvivenza, Pif si ritrova a fare i conti con il governo più difficile da gestire, quello che ha dentro di sé. Una commedia surreale che mescola sentimenti e satira politica, trasformando le fragilità quotidiane in una crisi istituzionale tutta da ridere. A firmarla sono Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, gli autori di Boris, con un cast che riunisce anche Corrado Guzzanti, Pietro Sermonti, Angela Finocchiaro e Alessandra Mastronardi. Presentato in anteprima alla 21esima Festa del Cinema di Roma, nella sezione Grand Public, il film sarà disponibile dal 18 dicembre 2026 in esclusiva su Prime Video.
Quello che devi sapere
La crisi sentimentale difficile da governare
Essere lasciati è già abbastanza complicato. Se poi, oltre a fare i conti con il cuore spezzato, bisogna convocare un Consiglio dei ministri, prepararsi a una mozione di sfiducia e gestire un’opposizione interna, la faccenda diventa decisamente più seria. O almeno più divertente. In Il Ministero dell’Amore, Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, già autori di Boris, trasformano la fine di una relazione in una crisi istituzionale in piena regola. Il protagonista, Aldo Canestri, interpretato da Pif, è un cronista parlamentare abituato a raccontare il caos della politica romana. Quello che non sa gestire, però, è il caos che gli esplode dentro quando Claudia, la compagna interpretata da Alessandra Mastronardi, decide di lasciarlo. Da quel momento, il suo mondo interiore si trasforma in un governo che cerca disperatamente di restare in piedi. Perché una delusione sentimentale può fare più danni di una legislatura complicata, soprattutto quando nessuno dei ministri sembra avere la soluzione giusta.
Il Parlamento delle emozioni
L’idea alla base del film è quella di un Inside Out passato per la politica italiana: invece di emozioni colorate che si contendono una console, troviamo ministri, partiti, opposizioni e funzionari che si spartiscono il controllo della vita di Aldo. A guidare questo Truman Show interiore c’è un governo che osserva, interpreta e prova a orientare ogni scelta, anche la più privata. I vecchi monitor che sorvegliano le operazioni contribuiscono a creare un’atmosfera da centrale operativa un po’ antiquata, dove ogni sentimento viene trattato come una questione di sicurezza nazionale. Il risultato è un dispositivo comico che funziona soprattutto quando la burocrazia dell’anima diventa più complicata del problema da risolvere. Perché dimenticare una ex, evidentemente, richiede più passaggi amministrativi che approvare una legge finanziaria.
Tonno in scatola e canzoni strappacuore
Il dolore amoroso, però, non ha bisogno di grandi discorsi per farsi riconoscere. A volte bastano una scatoletta di tonno mangiata direttamente dalla confezione, uova e salame improvvisati come cena e una dispensa che sembra aver dichiarato fallimento. Il film trova qui alcuni dei suoi dettagli più simpatici: la vita da single non è esattamente una pubblicità di cucina raffinata, ma un inventario di soluzioni rapide e dignità da ricostruire. E poi c’è Cinque giorni di Michele Zarrillo, che torna con l’insistenza di un pensiero fisso, trasformandosi quasi nella colonna sonora ufficiale di chi è stato lasciato e non riesce a voltare pagina. La canzone non accompagna semplicemente la malinconia: la esaspera, la prende un po’ in giro e ricorda quanto sia facile passare dal dramma sentimentale alla ripetizione compulsiva. Una tortura musicale che molti cuori infranti riconosceranno al primo accordo.
Complotti e manovre nella testa di Aldo
Nel governo interno di Aldo non manca nessuno: ci sono le istituzioni, i conflitti di potere e persino le forze che sembrano lavorare nell’ombra per sabotare i progetti e impedire ogni ripartenza. I servizi segreti dell’inconscio non concedono tregua, mentre i ministri si affannano a trovare una strategia che permetta al protagonista di riprendere in mano la propria vita. La satira politica si intreccia così con quella sentimentale, suggerendo che spesso siamo noi stessi a ostacolare le nostre decisioni, magari con la stessa abilità con cui un governo riesce a complicare una questione semplice. Tra richiami alla storia politica e riferimenti come Guicciardini e la Repubblica fiorentina, il film gioca con l’idea che il potere, dentro o fuori di noi, abbia sempre una giustificazione pronta. Per fortuna, tra una manovra e l’altra, ogni tanto arriva anche una buona notizia. E persino un piatto di legumi può assumere il valore di un piccolo segnale di ripresa.
Tutti i ministri del cuore
A tenere insieme questo piccolo parlamento emotivo è un cast corale che comprende Pif, Alessandra Mastronardi, Corrado Guzzanti, Pietro Sermonti e Angela Finocchiaro, affiancati da Carlo De Ruggieri, Massimo De Lorenzo, Federico Cesari, Leonardo Lidi, Cristina Pellegrino, Ninni Bruschetta, Fabio Balsamo e Andrea Pennacchi, tra gli altri. Pif dà ad Aldo un’aria spaesata e malinconica, quella di chi sa raccontare le crisi degli altri ma fatica a riconoscere la propria. Guzzanti porta nel film la sua particolare capacità di trasformare il linguaggio del potere in una caricatura irresistibile, mentre il resto del gruppo alimenta il continuo rimpallo tra ragione e sentimento. Ciarrapico e Vendruscolo, già dietro Boris, costruiscono una commedia che alterna intuizioni brillanti, assurdità quotidiane e qualche passaggio meno compatto, senza rinunciare al gusto per il grottesco. Il Ministero dell’Amore, presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public, sarà disponibile dal 18 dicembre 2026 su Prime Video, che lo distribuisce in esclusiva. Non promette di risolvere le crisi sentimentali, ma offre una consolazione concreta: se il nostro governo interiore è allo sbando, almeno possiamo riderci sopra.