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A colpire Jovanotti è stato soprattutto il finale del documentario, che lo ha sorpreso e in parte turbato. "Quando siamo arrivati alla fine, mi sono sorpreso e mi sono sentito anche disturbato, come riescono a fare le opere belle", ha spiegato. Il film lo ha messo di fronte alla sensazione di un punto fermo, qualcosa di insolito per un artista che ha sempre fatto del movimento una cifra della propria identità.

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