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Festa del Cinema di Roma 2026, arriva Jovanotti per presentare il documentario su di lui

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©Getty

Alla kermesse in corso nella Capitale, l'artista è arrivato il 16 ottobre per presentare "Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti", il documentario firmato da Dario Zonta e Carlo Zoratti che ripercorre le tappe della sua vita e del suo percorso musicale. Frutto di 7 anni di lavoro, il film si allontana dal tradizionale racconto celebrativo per restituire un’immagine più intima dell’artista. 

A cura di Camilla Sernagiotto

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