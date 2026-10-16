Festa del Cinema di Roma 2026, arriva Jovanotti per presentare il documentario su di lui
Alla kermesse in corso nella Capitale, l'artista è arrivato il 16 ottobre per presentare "Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti", il documentario firmato da Dario Zonta e Carlo Zoratti che ripercorre le tappe della sua vita e del suo percorso musicale. Frutto di 7 anni di lavoro, il film si allontana dal tradizionale racconto celebrativo per restituire un’immagine più intima dell’artista.
A cura di Camilla Sernagiotto