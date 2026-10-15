Maya è una giovane infermiera di ventisei anni che lavora in un pronto soccorso di un ospedale di Boston.

La sua storia prende una svolta inattesa quando smette di pensare solo al lavoro e a se stessa e incontra Charlie, di cui si innamora e che sposa quasi immediatamente. Maya non ha mai avuto una famiglia né veri legami. Con Charlie, pieno di vita e di amici, assapora emozioni e felicità mai vissute prima.

Tutto cambia con la pandemia di Covid. Maya continua a lavorare in ospedale e Charlie, asmatico, si ammala gravemente. Morirà in ospedale e Maya potrà solo salutarlo a distanza.

Con la morte di Charlie, di cui si sente responsabile, Maya decide di azzerare tutto. Fa i bagagli e parte per l'Europa, stabilendosi in Portogallo dove ricomincia una nuova vita mentre è devastata dal dolore.

Dopo anni incontra un altro uomo, Felix, che ha una figlia e conosce il lutto da vicino. La loro relazione non è semplice perché Maya non riesce a mettersi alle spalle il passato.

Così torna negli Stati Uniti e affronta tutto quello che ha provato a cancellare, luoghi e persone, tra cui la madre di Charlie, con l'aiuto del suo migliore amico Jason.

L'amore della tua vita - Amazon MGM Studios via Webphoto