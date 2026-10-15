L'amore della tua vita, trama e cast del film drammatico con Margaret Qualley su PrimeCinema
Introduzione
L'amore della tua vita è un film del 2026 diretto da Rachel Morrison, prima donna candidata all'Oscar per la Migliore Fotografia nella storia del premio, sviluppato da un soggetto originale di Julia Cox. La pellicola segue le vicende della una giovane donna, interpretata da Margaret Qualley, dalla scoperta dell'amore al lutto, alla riscoperta della vita e di se stessa. Nel cast gli attori Gabriel Basso, Aaron Pierre, Patrick Schwarzenegger e Catherine Keener.
Quello che devi sapere
L'amore della tua vita, dove vederlo
L'amore della tua vita è un film del 2026 drammatico e sentimentale, ideato e scritto da Julia Cox (già sceneggiatrice di NYAD - Oltre l'oceano) e diretto da Rachel Morrison (prima donna candidata all'Oscar per la Migliore Fotografia nel 2018 per il film Mudbound).
Prodotto da Ryan Gosling e Jessie Henderson, ha avuto la sua anteprima mondiale al Toronto Film Festival prima di approdare in streaming su Prime Video dal 14 ottobre, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
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La trama del film
Maya è una giovane infermiera di ventisei anni che lavora in un pronto soccorso di un ospedale di Boston.
La sua storia prende una svolta inattesa quando smette di pensare solo al lavoro e a se stessa e incontra Charlie, di cui si innamora e che sposa quasi immediatamente. Maya non ha mai avuto una famiglia né veri legami. Con Charlie, pieno di vita e di amici, assapora emozioni e felicità mai vissute prima.
Tutto cambia con la pandemia di Covid. Maya continua a lavorare in ospedale e Charlie, asmatico, si ammala gravemente. Morirà in ospedale e Maya potrà solo salutarlo a distanza.
Con la morte di Charlie, di cui si sente responsabile, Maya decide di azzerare tutto. Fa i bagagli e parte per l'Europa, stabilendosi in Portogallo dove ricomincia una nuova vita mentre è devastata dal dolore.
Dopo anni incontra un altro uomo, Felix, che ha una figlia e conosce il lutto da vicino. La loro relazione non è semplice perché Maya non riesce a mettersi alle spalle il passato.
Così torna negli Stati Uniti e affronta tutto quello che ha provato a cancellare, luoghi e persone, tra cui la madre di Charlie, con l'aiuto del suo migliore amico Jason.
Il cast del film con Margaret Qualley
Maya è Margaret Qualley, impegnata con un ruolo drammatico, un po' diverso da quelli brillanti che hanno caratterizzato buona parte della sua carriera sul grande schermo.
L'attrice statunitense, di recente vista in The Dog Stars, è affiancata da Gabriel Basso (visto nel cast di A House of Dynamite), scritturato per il ruolo di Charlie.
Felix è Aaron Pierre, visto nel film Old e nelle serie The Morning Show e Genius.
Patrick Schwarzenegger è Jason, il migliore amico della protagonista. Ha recitato in The White Lotus e nel film Bunker.
Catherine Keener, star di Essere John Malkovich e di Scappa - Get Out, è Ruth, la madre di Charlie.
I temi del film: il lutto e l'amore, il passato e il presente
L'amore della tua vita offre numerosi spunti di riflessione a proposito della nascita e della fine delle relazioni, spesso causata da eventi traumatici.
Cosa è giusto portare con sé quando il destino cambia i piani della vita che avevamo immaginato? Quanto il senso di colpa incide nella costruzione del futuro con una persona che non è quella che avevamo scelto? È possibile un'altra felicità dopo aver sperimentato un dolore profondo?
Sono molte le domande che affollano la mente di Maya la cui evoluzione è evidente anche nella trasformazione fisica del personaggio operata sullo schermo da Margaret Qualley.
Gli anni passano per la protagonista ma lei sembra concretamente incapace di andare avanti. La sua fuga in Europa è la fuga dal dolore che prima o poi deve comunque affrontare per andare avanti.
Il lutto, come la perdita, non cessano col tempo o con un cambio di scenario, così come l'amore. Il senso della vita e delle relazioni è la trasformazione.
Le location del film
I cambi di location del film sono parte della storia e hanno un senso narrativo. La produzione ha girato negli Stati Uniti, nei dintorni di Boston e nel Massachussets, poi in Europa, nel Regno Unito e in Portogallo..
A Londra si riconosce il Sessions Arts Club, ec tribunale oggi ristorante e spazio culturale.
Le location in Portogallo - tutte molto suggestive come provano le immagini del trailer del film, disponibile in testa a questa scheda - si riferiscono al centro della città di Lisbona. Alle scene girate in città si aggiungono altre con riprese in zone panoramiche fuori dal centro, con favolose scogliere a picco sull'oceano.