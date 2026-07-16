Mortal Kombat 3 si farà? Ci sono aggiornamenti sul terzo film

Al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte dello studio, ma le più recenti dichiarazioni del regista Simon McQuoid lasciano intendere che l'ipotesi di un terzo film non sia affatto esclusa. Pare che il futuro del franchise dipenda soprattutto dall'evoluzione commerciale dell'attuale episodio, suggerendo che qualsiasi decisione richiederà ancora del tempo

Dopo l'accoglienza positiva riservata a Mortal Kombat 2, cresce l'interesse attorno al destino cinematografico della celebre saga ispirata ai videogiochi. Il secondo capitolo, approdato nelle sale nel corso di quest'anno, ha raccolto riscontri favorevoli sia da parte di una consistente porzione della critica sia del pubblico, rafforzando il percorso di rilancio iniziato nel 2021. Proprio il buon andamento del film ha alimentato le aspettative degli appassionati, sempre più desiderosi di capire se Warner Bros. sia già al lavoro sul prossimo capitolo della serie.

Al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte dello studio, ma le più recenti dichiarazioni del regista Simon McQuoid lasciano intendere che l'ipotesi di un terzo film non sia affatto esclusa. Pur senza sbilanciarsi, Simon McQuoid ha lasciato trasparire come il futuro del franchise dipenderà soprattutto dall'evoluzione commerciale dell'attuale episodio, suggerendo che qualsiasi decisione richiederà ancora del tempo.