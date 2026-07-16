Mortal Kombat 3 si farà? Ci sono aggiornamenti sul terzo film

Al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte dello studio, ma le più recenti dichiarazioni del regista Simon McQuoid lasciano intendere che l'ipotesi di un terzo film non sia affatto esclusa. Pare che il futuro del franchise dipenda soprattutto dall'evoluzione commerciale dell'attuale episodio, suggerendo che qualsiasi decisione richiederà ancora del tempo
Dopo l'accoglienza positiva riservata a Mortal Kombat 2, cresce l'interesse attorno al destino cinematografico della celebre saga ispirata ai videogiochi. Il secondo capitolo, approdato nelle sale nel corso di quest'anno, ha raccolto riscontri favorevoli sia da parte di una consistente porzione della critica sia del pubblico, rafforzando il percorso di rilancio iniziato nel 2021. Proprio il buon andamento del film ha alimentato le aspettative degli appassionati, sempre più desiderosi di capire se Warner Bros. sia già al lavoro sul prossimo capitolo della serie.
Al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte dello studio, ma le più recenti dichiarazioni del regista Simon McQuoid lasciano intendere che l'ipotesi di un terzo film non sia affatto esclusa. Pur senza sbilanciarsi, Simon McQuoid ha lasciato trasparire come il futuro del franchise dipenderà soprattutto dall'evoluzione commerciale dell'attuale episodio, suggerendo che qualsiasi decisione richiederà ancora del tempo.
Simon McQuoid frena le aspettative: “È ancora presto”
Nel corso di un'intervista concessa a JoBlo, Simon McQuoid ha affrontato direttamente la questione relativa a un possibile Mortal Kombat 3. Il regista ha precisato che, allo stato attuale, non esistono aggiornamenti ufficiali sul progetto, spiegando che Warner Bros. preferisce attendere di avere un quadro completo delle prestazioni commerciali del secondo capitolo prima di compiere una scelta sul prosieguo della saga.
Secondo Simon McQuoid, sarà necessario aspettare che Mortal Kombat II completi il proprio ciclo di sfruttamento commerciale, così da consentire allo studio di valutare con attenzione quale direzione intraprendere. Si tratta di una posizione prudente che, pur non rappresentando una conferma della realizzazione del terzo film, non ne decreta neppure l'esclusione, mantenendo aperta la possibilità di un nuovo sequel.
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I progetti futuri immaginati da Jeremy Slater
L'eventualità di un'espansione del franchise trova riscontro anche nelle dichiarazioni rilasciate nei mesi scorsi dallo sceneggiatore Jeremy Slater. Jeremy Slater aveva infatti raccontato di avere già elaborato diverse idee per gli sviluppi successivi della storia, arrivando a immaginare un arco narrativo capace di estendersi addirittura per altri quattro film.
Queste prospettive evidenziano come, almeno dal punto di vista creativo, esista già una visione di lungo periodo per il futuro della saga, anche se qualsiasi sviluppo resta inevitabilmente subordinato alle decisioni che Warner Bros. prenderà dopo aver valutato i risultati ottenuti da Mortal Kombat II.
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Il finale di Mortal Kombat II lascia aperte numerose possibilità
Chi ha già assistito a Mortal Kombat II sa che la conclusione del film non chiude definitivamente le vicende raccontate. Al contrario, gli ultimi eventi lasciano aperti diversi filoni narrativi destinati a trovare un possibile seguito. Nel corso della storia perdono infatti la vita alcuni protagonisti, tra cui Liu Kang, Jax e Cole Young, ma le sequenze finali suggeriscono chiaramente che il loro percorso potrebbe non essere giunto alla conclusione.
I personaggi rimasti in vita manifestano infatti l'intenzione di riportare in vita i loro compagni, un elemento narrativo che rappresenta un'evidente base di partenza per un eventuale terzo capitolo. A questa prospettiva si aggiunge inoltre il fatto che numerosi combattenti iconici provenienti dalla serie videoludica non hanno ancora fatto il loro ingresso nella trasposizione cinematografica, lasciando così ampi margini di sviluppo per i prossimi film.
Anche il rapporto tra Johnny Cage e Sonya Blade, soltanto accennato nel secondo episodio, potrebbe essere approfondito in un futuro seguito. Parallelamente, il celebre Torneo Mortal Kombat continua a rappresentare una fonte praticamente inesauribile di spunti narrativi, offrendo ulteriori possibilità per l'espansione della storia.
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La decisione finale spetta a Warner Bros.
Per il momento, il destino di Mortal Kombat 3 resta legato esclusivamente alle valutazioni di Warner Bros. Saranno infatti i risultati commerciali di Mortal Kombat II a determinare se lo studio riterrà opportuno dare il via libera a un nuovo capitolo.
Qualora le performance del film continuassero a essere soddisfacenti, le probabilità di assistere alla realizzazione del terzo episodio aumenterebbero in modo significativo. Le basi per proseguire il racconto sembrano esserci, ma sarà necessario attendere l'annuncio ufficiale dello studio prima di conoscere quale sarà il futuro della saga.
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