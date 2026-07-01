Il due volte Palma d'Oro Bille August dirigerà Armani: The King of Fashion, biopic prodotto da Andrea Iervolino sulla vita e l'eredità di Giorgio Armani. La sceneggiatura è affidata al premio Oscar Bobby Moresco. Il film racconterà il percorso umano e professionale dello stilista scomparso nel 2025, icona del made in Italy e artefice di un'eleganza essenziale capace di conquistare passerelle, cinema, Hollywood e red carpet, trasformando lo stile italiano in linguaggio globale. Tra moda, memoria e mito al cinema.

Giorgio Armani diventa cinema. Sarà Bille August, regista danese due volte Palma d'Oro al Festival di Cannes, a dirigere Armani: The King of Fashion, il biopic dedicato alla vita e all'eredità dello stilista italiano. Ad annunciarlo è la The Andrea Iervolino Company, che produrrà il film sul creatore capace di trasformare l'eleganza in un linguaggio universale, riconoscibile ben oltre i confini della moda.

Giorgio Armani, il re della moda italiana arriva al cinema Il film racconterà il percorso umano e professionale di Giorgio Armani, scomparso nel 2025 a 91 anni, e il modo in cui la sua visione ha cambiato l'immaginario del Novecento e del nuovo secolo. Armani non è stato soltanto uno stilista: è stato un architetto della sobrietà, l'uomo che ha tolto rigidità agli abiti e ha dato potere alla leggerezza, facendo dell'essenziale una forma di autorità. Dalle passerelle ai red carpet, dal guardaroba maschile a quello femminile, il suo stile ha riscritto l'idea stessa di eleganza contemporanea: meno ostentazione, più controllo; meno decorazione, più presenza. Una rivoluzione silenziosa, come spesso accade alle rivoluzioni davvero durature. Approfondimento La famiglia e il gruppo Armani: “Estranei al biopic di Moresco”

Bille August scelto per raccontare l'eredità di Armani La scelta di Bille August indica la volontà di costruire un racconto biografico fondato più sulla sensibilità che sul semplice omaggio celebrativo. August è tra i pochissimi registi ad aver vinto due volte la Palma d'Oro a Cannes e nella sua filmografia figurano titoli come Pelle alla conquista del mondo, premiato anche con l'Oscar e il Golden Globe, Con le migliori intenzioni, scritto da Ingmar Bergman, La casa degli spiriti, Les Misérables, Treno di notte per Lisbona e A Fortunate Man. Un autore abituato a raccontare vite attraversate dalla Storia, dai sentimenti e dal peso delle scelte. Ed è forse proprio questa qualità a renderlo un nome particolarmente adatto per un film su Armani: non un semplice catalogo di abiti iconici, ma il ritratto di un uomo che ha costruito un impero estetico partendo da una disciplina quasi monastica dello sguardo. Approfondimento Prima della Scala, l'assessore Tommaso Sacchi ricorda Armani

Andrea Iervolino: «Un film sull'identità culturale italiana» Andrea Iervolino ha spiegato la scelta del regista sottolineando la capacità di August di rivelare l'umanità nascosta dietro la grandezza. Secondo il produttore, il suo cinema possiede eleganza, intelligenza emotiva e rispetto per le vite che racconta: qualità che dialogano con i valori associati a Giorgio Armani, dalla raffinatezza all'autenticità, dalla visione all'eccellenza senza tempo. «Questo film non è semplicemente la storia di uno stilista iconico», ha dichiarato Iervolino. «È la storia di un uomo la cui opera è entrata a far parte dell'identità culturale italiana e la cui influenza va ben oltre la moda». Approfondimento Giorgio Armani e il suo rapporto indissolubile con il cinema

La sceneggiatura sarà firmata dal premio Oscar Bobby Moresco La sceneggiatura di Armani: The King of Fashion sarà affidata a Bobby Moresco, premio Oscar per Crash e già legato ad altri progetti biografici prodotti da Andrea Iervolino. Al momento non sono stati annunciati il cast, la data di inizio delle riprese né l'eventuale coinvolgimento diretto della famiglia Armani. Resta anche da capire quanto il film entrerà nella dimensione privata dello stilista e quanto invece sceglierà di concentrarsi sulla sua opera pubblica: la nascita del marchio, l'influenza sul cinema, il rapporto con Hollywood, la costruzione di un'idea di made in Italy capace di diventare codice globale.