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Mostra del Cinema di Venezia 2026, Col cuore in gola di Tinto Brass è film in preapertura

Cinema
©Ansa

La serata di preapertura dell'83ª Mostra del Cinema di Venezia renderà omaggio a uno dei protagonisti più anticonformisti del cinema italiano. A inaugurare l'evento sarà la proiezione di un cult restaurato in versione digitale 4K

Sarà Col cuore in gola ad aprire ufficialmente l'83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il thriller diretto da Tinto Brass nel 1967 sarà proiettato il 1° settembre durante la serata di preapertura in una versione restaurata in digitale 4K, nell'ambito della sezione Venezia Classici. La scelta rappresenta un omaggio al regista veneziano, protagonista del rinnovamento del cinema italiano degli anni Sessanta.

Un classico restaurato

Girato a Londra e interpretato da Jean-Louis Trintignant ed Ewa Aulin, il film era stato presentato fuori concorso proprio alla Mostra del 1967 e torna ora sul grande schermo grazie al restauro realizzato dal Centro Sperimentale di Cinematografia con il supporto di Netflix e dei materiali messi a disposizione da Compass Film. Liberamente ispirato al romanzo Il sepolcro di carta di Sergio Donati, Col cuore in gola è una delle opere che testimoniano il periodo londinese di Brass, caratterizzato da una forte influenza della pop art e del fumetto. La sceneggiatura è firmata dallo stesso regista insieme a Francesco Longo e Pierre Lévy-Corti, con fotografia di Silvano Ippoliti, musiche di Armando Trovajoli e scenografie di Carmelo Patrono. A rendere ancora più originale il progetto contribuì anche Guido Crepax, coinvolto come consulente grafico per trasferire sullo schermo l'estetica pop che caratterizza il film.

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Col cuore in gola (1967)

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