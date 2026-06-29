Un classico restaurato

Girato a Londra e interpretato da Jean-Louis Trintignant ed Ewa Aulin, il film era stato presentato fuori concorso proprio alla Mostra del 1967 e torna ora sul grande schermo grazie al restauro realizzato dal Centro Sperimentale di Cinematografia con il supporto di Netflix e dei materiali messi a disposizione da Compass Film. Liberamente ispirato al romanzo Il sepolcro di carta di Sergio Donati, Col cuore in gola è una delle opere che testimoniano il periodo londinese di Brass, caratterizzato da una forte influenza della pop art e del fumetto. La sceneggiatura è firmata dallo stesso regista insieme a Francesco Longo e Pierre Lévy-Corti, con fotografia di Silvano Ippoliti, musiche di Armando Trovajoli e scenografie di Carmelo Patrono. A rendere ancora più originale il progetto contribuì anche Guido Crepax, coinvolto come consulente grafico per trasferire sullo schermo l'estetica pop che caratterizza il film.