Ischia Film Festival 2026, premio a sorpresa per Isabella Ragonese

L’attrice nata a Palermo ha ricevuto a sorpresa l’Ischia Film Award il 27 giugno 2026 in uno dei momenti più significativi dell’inaugurazione della rassegna, che fino al 4 luglio 2026 proporrà proiezioni, incontri con gli autori e appuntamenti dedicati al mondo del cinema. Il riconoscimento ha rappresentato il culmine di una serata partecipata, caratterizzata da una sala gremita e da lunghi applausi, confermando il forte legame tra il festival e i protagonisti del cinema italiano

La 24ª edizione dell’Ischia Film Festival si è aperta nel segno di Isabella Ragonese. Nella suggestiva cornice del Castello Aragonese, dove è stata inaugurata la manifestazione dedicata al rapporto tra cinema e territorio, l’attrice è stata protagonista della serata inaugurale (andata in scena sabato 27 giugno 2026) ricevendo a sorpresa l’Ischia Film Award. Un riconoscimento accolto con emozione davanti a una sala gremita, nel corso di un evento che ha dato il via al programma della rassegna, in calendario fino al 4 luglio 2026 con proiezioni, incontri con gli autori e appuntamenti dedicati ai professionisti del settore.

Ragonese era arrivata a Ischia insieme a Francesco Lagi per presentare Il Dio dell’Amore. Nel corso della serata inaugurale, però, è arrivata una sorpresa inattesa: il direttore artistico Michelangelo Messina le ha conferito l’Ischia Film Award, accolto da un lungo applauso del pubblico presente al Castello Aragonese.

Prima della consegna del premio, l’attrice ha dialogato con Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, ripercorrendo alcune delle tappe principali del proprio percorso artistico e professionale.