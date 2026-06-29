Ischia Film Festival 2026, premio a sorpresa per Isabella Ragonese

L’attrice nata a Palermo ha ricevuto a sorpresa l’Ischia Film Award il 27 giugno 2026 in uno dei momenti più significativi dell’inaugurazione della rassegna, che fino al 4 luglio 2026 proporrà proiezioni, incontri con gli autori e appuntamenti dedicati al mondo del cinema. Il riconoscimento ha rappresentato il culmine di una serata partecipata, caratterizzata da una sala gremita e da lunghi applausi, confermando il forte legame tra il festival e i protagonisti del cinema italiano
La 24ª edizione dell’Ischia Film Festival si è aperta nel segno di Isabella Ragonese. Nella suggestiva cornice del Castello Aragonese, dove è stata inaugurata la manifestazione dedicata al rapporto tra cinema e territorio, l’attrice è stata protagonista della serata inaugurale (andata in scena sabato 27 giugno 2026) ricevendo a sorpresa l’Ischia Film Award. Un riconoscimento accolto con emozione davanti a una sala gremita, nel corso di un evento che ha dato il via al programma della rassegna, in calendario fino al 4 luglio 2026 con proiezioni, incontri con gli autori e appuntamenti dedicati ai professionisti del settore.
Ragonese era arrivata a Ischia insieme a Francesco Lagi per presentare Il Dio dell’Amore. Nel corso della serata inaugurale, però, è arrivata una sorpresa inattesa: il direttore artistico Michelangelo Messina le ha conferito l’Ischia Film Award, accolto da un lungo applauso del pubblico presente al Castello Aragonese.
Prima della consegna del premio, l’attrice ha dialogato con Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, ripercorrendo alcune delle tappe principali del proprio percorso artistico e professionale.
Le parole di Isabella Ragonese
Ricevendo il riconoscimento, Isabella Ragonese ha ricordato il profondo legame che la unisce sia al festival sia alla Campania, territorio che, come ha spiegato, occupa un posto speciale nella sua vita.
“Mi ritengo molto fortunata di tornare a questo meraviglioso festival", ha spiegato l'attrice. "La prima volta ero qui con Sole, cuore, amore di Daniele Vicari. Mi fa piacere poter tornare ogni volta con qualcosa di nuovo da raccontare. Essere qui è sempre una grande fortuna: è un luogo fatato, quasi incantato, che, anche per il mio cognome, sento un po' mio. La Campania occupa un posto speciale nel mio cuore. Ho parenti qui e sono legata a questa terra anche per il teatro, perché proprio qui ho iniziato il mio percorso, tornando spesso a fare spettacoli con immensa gioia. È una regione che non smette mai di sorprendere. Ischia sembra uscita da una favola: è un luogo dove si riesce a staccare da tutto e a sentirsi in un'altra dimensione. Alla sua straordinaria bellezza si unisce il calore delle persone, un'accoglienza autentica che ti fa sentire sempre parte della famiglia”.
Approfondimento
Ischia Film Festival 2026, premio per Isabella Ragonese
Allan Starski tra gli ospiti dell'apertura
Tra gli ospiti d’onore della serata inaugurale era presente anche Allan Starski, scenografo polacco premiato con l’Oscar per Schindler’s List di Steven Spielberg. Nel corso della sua carriera ha firmato anche Il pianista, Oliver Twist e numerose produzioni realizzate con Roman Polanski.
La partecipazione di Allan Starski ha richiamato uno dei temi centrali dell’Ischia Film Festival, che da sempre considera le location cinematografiche come una componente essenziale della narrazione e non un semplice sfondo delle storie raccontate sul grande schermo.
Il festival prosegue fino al 4 luglio
L’avvio ufficiale della manifestazione è stato scandito dal tradizionale Film Cocktail organizzato sulla terrazza della fortezza. Nel saluto inaugurale, Michelangelo Messina ha ribadito il valore del cinema come strumento di dialogo e conoscenza, soprattutto in una fase storica caratterizzata da conflitti e profonde trasformazioni.
La 24ª edizione dell’Ischia Film Festival proseguirà fino al 4 luglio 2026 con le sezioni competitive, il focus Location Negata, gli incontri di Parliamo di Cinema e gli appuntamenti dedicati ai professionisti del settore, mantenendo al centro il rapporto tra i luoghi e le storie che prendono forma attraverso il linguaggio cinematografico.
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Credits: Webphoto
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