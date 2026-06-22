Nato a Sora nel 1901, Vittorio De Sica è stato tante cose che già elencarle pare impossibile. Attore di teatro, divo dei Telefoni Bianchi, seduttore seriale con la voce vellutata che canta Parlami d’amore Mariù in Gli uomini, che mascalzoni… di Mario Camerini nel 1932, uomo da frac e da risata facile, capace di entrare in qualsiasi salotto dell’Italia fascista e uscirne indenne e amato. E poi, quasi di colpo, le macerie. I bambini ci guardano, Sciuscà, Ladri di biciclette, Umberto D., La ciociara. Il Neorealismo come atto morale, per usare le parole precise di Isabella Rossellini nel film: «realizzare quei film fu un’esigenza morale, non stilistica». Non uno stile. Un’esigenza. La differenza è abissale e oggi, in un cinema dove tutto è stile e niente è esigenza, suona come un rimprovero.

Christian De Sica, il figlio, ricorda il padre con una frase che vale un’intera poetica: «Ogni volta che vedo un suo film negli attori rivedo papà». Non il maestro, non il genio, non il patrimonio dell’umanità. Papà. E dentro quel ‘papà’ c’è tutto: la complessità di un uomo che amava il gioco d’azzardo e i vestiti eleganti e le donne e il teatro e il cinema, che non riusciva a separarsi da nessuna delle sue vite, che le teneva insieme con la stessa naturalezza con cui teneva insieme il frac e le macerie.