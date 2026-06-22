Claudia Cardinale, 24 gioielli all’asta da Christie’s

I gioielli di Claudia Cardinale sono all’asta online da Christie’s fino al 26 giugno. L’asta riguarda 24 monili indossati dall’attrice nel corso della carriera. Molti pezzi risalgono agli anni Sessanta e furono donati dal produttore Franco Cristaldi, che la scelse nel 1958 per I Soliti Ignoti. Tra i marchi presenti Bulgari, Cartier e Van Cleef & Arpels. Cardinale era legata in particolare a Bulgari, come altre attrici dello stesso periodo: Anna Magnani, Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Monica Vitti.

Dichiarazioni e fondazione

La figlia Claudia Squitieri ha dichiarato: “Recitare era il passaporto di mia madre per il mondo”. “Viaggiava ovunque per promuovere i suoi film, da New York a Tokyo, portando con sé i suoi gioielli preferiti perchè non credeva alla filosofia del ‘l’ho indossato una volta, e non lo metterò mai più’: Mi piace il fatto che abbia portato gli stessi gioielli per tutta la vita: dimostra che avevano per lei un significato speciale”. Ha aggiunto: “Col passare degli anni i gioielli divennero per lei ricordi tangibili del proprio successo. Alcuni le ricordavano luoghi, altri i ruoli che aveva interpretato e le donne che aveva rappresentato sullo schermo”. Parte degli incassi sarà destinata a una fondazione per giovani artiste creata nel 2023 da Cardinale insieme alla figlia. L’attrice è stata anche ambasciatrice di buona volontà dell’Unesco per i diritti delle donne.