Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Claudia Cardinale, 24 gioielli all’asta da Christie’s

Cinema
Christie’s (catalogo asta online)

I gioielli della grande attrice scomparsa vanno all’asta online da Christie’s fino al 26 giugno. In vendita 24 pezzi, molti donati negli anni Sessanta dal produttore Franco Cristaldi. Tra i marchi Bulgari, Cartier e Van Cleef & Arpels. Parte degli incassi sarà destinata a una fondazione per giovani artiste creata dall’attrice con la figlia

I gioielli di Claudia Cardinale sono all’asta online da Christie’s fino al 26 giugno. L’asta riguarda 24 monili indossati dall’attrice nel corso della carriera. Molti pezzi risalgono agli anni Sessanta e furono donati dal produttore Franco Cristaldi, che la scelse nel 1958 per I Soliti Ignoti. Tra i marchi presenti Bulgari, Cartier e Van Cleef & Arpels. Cardinale era legata in particolare a Bulgari, come altre attrici dello stesso periodo: Anna Magnani, Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Monica Vitti.

I pezzi e il legame con il cinema

Alcuni gioielli sono collegati direttamente al cinema. Per La Pantera Rosa, Van Cleef & Arpels realizzò un ornamento per capelli per il personaggio della principessa Dala. Tra i lotti anche l’orologio-bracciale “Serpenti” di Bulgari, in smalto e zaffiri, diffuso negli anni Sessanta dopo essere stato indossato da Elizabeth Taylor durante le riprese di Cleopatra a Cinecittà nel 1962. Documentazione fotografica ritrae l’attrice con la stessa collana di smeraldi e diamanti in più occasioni: Roma 1970, Los Angeles 1976, Cannes 1987.

Approfondimento

Claudia Cardinale, attrice unica e irripetibile del cinema italiano

Dichiarazioni e fondazione

La figlia Claudia Squitieri ha dichiarato: “Recitare era il passaporto di mia madre per il mondo”. “Viaggiava ovunque per promuovere i suoi film, da New York a Tokyo, portando con sé i suoi gioielli preferiti perchè non credeva alla filosofia del ‘l’ho indossato una volta, e non lo metterò mai più’: Mi piace il fatto che abbia portato gli stessi gioielli per tutta la vita: dimostra che avevano per lei un significato speciale”. Ha aggiunto: “Col passare degli anni i gioielli divennero per lei ricordi tangibili del proprio successo. Alcuni le ricordavano luoghi, altri i ruoli che aveva interpretato e le donne che aveva rappresentato sullo schermo”. Parte degli incassi sarà destinata a una fondazione per giovani artiste creata nel 2023 da Cardinale insieme alla figlia. L’attrice è stata anche ambasciatrice di buona volontà dell’Unesco per i diritti delle donne.

Christie’s (catalogo asta online)
FOTOGALLERY

©Getty

1/15
Cinema

Claudia Cardinale, i look iconici per ricordare la grande attrice

La diva che si è spenta a Parigi lascia dietro di sé un patrimonio indelebile non solo nel cinema ma anche nello stile. È infatti riuscita ad attraversato epoche e linguaggi culturali, trasformandosi in un punto di riferimento tanto per i grandi registi quanto per i maestri della moda. Amata da Giorgio Armani a Yves Saint Laurent, ha incarnato un’eleganza senza tempo, capace di fondere sensualità e raffinatezza. Riviviamo insieme alcuni dei suoi outfit più indimenticabili A cura di Camilla Sernagiotto

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Fabrizio Corona: "Mio figlio Carlos Maria ha la sindrome di Asperger"

Spettacolo

Ospite del podcast Radici, l'ex re dei paparazzi ha raccontato che il primogenito avuto dall'ex...

Connor Storrie di Heated Rivalry sta facendo degli horror su YouTube

Serie TV

Il panorama recente del cinema horror indipendente mostra una crescente convergenza tra...

Katy Perry ha eseguito live l'inedito Watch It Burn. VIDEO

Musica

Il 20 giugno, durante il concerto al Rock In Rio Lisbona, l'artista ha anticipato il nuovo...

Milano Fashion Week, le star alle sfilate maschili. FOTO

Spettacolo

La moda maschile che verrà è di scena a Milano, capitale del fashion system globale per cinque...

12 foto

Festa del Papà negli USA e in UK, tutti gli auguri dei vip. FOTO

Spettacolo

Non solo messaggi carichi di amore e di riconoscenza verso le figure di riferimento per i propri...

16 foto

Spettacolo: Per te