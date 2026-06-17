Le riprese del film

Le riprese, secondo il sito di spettacoli Deadline, inizieranno il prossimo anno e il film safrà prodotto dalla Warner Bros. L'assalto al Congresso, una delle pagine più buie della storia americana moderna, fu opera di migliaia di sostenitori di Donald Trump che fecero irruzione nell'edificio nel tentativo di bloccare la certificazione della vittoria elettorale di Joe Biden. Il presidente americano continua a negare di aver perso nel 2020 e ha più volte definito "patrioti" coloro che hanno partecipato all'assalto, concedendo la grazia o la commutazione della pena anche a chi aveva ammesso di aver aggredito agenti di polizia. Penn, noto per le sue posizioni politiche di sinistra e per il suo impegno sociale, ha assistito alle udienze sull'insurrezione accanto ad agenti coinvolti negli scontri, tra cui Michael Fanone e Daniel Hodges.