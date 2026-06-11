Un bambino autistico che trasforma il dolore in mondi costruiti con i LEGO e l’animazione stop motion. Gerry, cortometraggio diretto da Salvatore Lizzio e Daniele Bonarini e ispirato a una storia vera, è stato selezionato in concorso alla 72ª edizione del Taormina Film Festival nella sezione “Sguardi di Sicilia”. Il film, prodotto da Revok Film, Poti Pictures e Primates, sarà presentato alla Casa del Cinema dal premio Oscar Terry George

Gerry arriva al Taormina Film Festival 2026 C’è un bambino autistico che costruisce mondi con i mattoncini LEGO. Mondi dove il dolore non fa male, dove le avventure hanno sempre un senso. Quel bambino si chiama Gerry. E il film che porta il suo nome è arrivato a Taormina. 72ª Edizione Taormina Film Festival - Gerry nasce da una storia vera: quella di Angelo, studente della Poti Pictures Academy nell’anno formativo 2024-2025. Un ragazzo con autismo che ha trasformato la sua passione per lo stop motion e i mattoncini LEGO in un linguaggio poetico capace di raccontare la perdita, il legame con la madre, la ricerca di un senso nel caos del mondo reale. Salvatore Lizzio e Daniele Bonarini hanno costruito attorno a quella storia un cortometraggio che non chiede condiscendenza allo spettatore. Chiede attenzione. Il cortometraggio, in cui sono protagonisti Angelo Giardili e l'attrice Vittoria Bianchini, prodotto da Revok Film, Poti Pictures e Primates, racconta la metamorfosi del dolore in avventura immaginaria: universi fantastici, creature, missioni impossibili attraverso cui Gerry – e con lui Angelo – trova il coraggio di accettare ciò che non può cambiare e riconnettersi con il mondo reale. Un’opera con la propria grammatica visiva, il proprio ritmo e un’intensità emotiva che rimane dopo la fine dei titoli di coda.

Gerry in concorso nella sezione Sguardi di Sicilia Gerry è in Concorso nella sezione Cortometraggi “Sguardi di Sicilia” alla 72ª Edizione del Taormina Film Festival. A introdurre la proiezione al pubblico e alla giuria, venerdì 12 giugno alle ore 14 presso la Casa del Cinema, sarà Terry George, regista e sceneggiatore britannico, candidato all'Oscar per Hotel Rwanda e vincitore della statuetta nel 2012 con The Shore. La sua presenza accanto alla Poti Pictures dice qualcosa che nessun comunicato stampa potrebbe dire meglio: in vent'anni di lavoro ostinato, questa realtà di Arezzo ha costruito una credibilità che il cinema, anche quello internazionale, sa riconoscere. Approfondimento Taormina Film Festival 2026 al via oggi, il programma e gli ospiti

I registi: «Un cinema autentico e inclusivo» «Durante nove mesi di lavoro abbiamo scoperto un modo diverso di fare cinema: più autentico, spontaneo e profondamente umano. Il set si è trasformato in uno spazio di inclusione, crescita e libertà espressiva, dove ogni sensibilità ha potuto trovare il proprio spazio. Questo film nasce dall’idea che il cinema possa abbattere barriere e diventare uno strumento concreto di incontro, condivisione e possibilità. Per noi è stata un’esperienza artistica e personale che ha lasciato un segno profondo», dichiarano Daniele Bonarini e Salvatore Lizzio. Poti Pictures, la prima casa di produzione cinematografica sociale Dietro questo film c’è la Poti Pictures: prima casa di produzione cinematografica sociale al mondo, registrata al MIBACT e con marchio EUIPO, nata come attività della Cooperativa Sociale Il Cenacolo di Arezzo. Produce audiovisivi professionali con attori con disabilità intellettiva e relazionale, costruendo ogni sceneggiatura attorno a chi la interpreta: cucita addosso, come un abito su misura. Il metodo si basa sull’apprendimento mediato di Feuerstein, validato dall’Università degli Studi di Siena, e prende forma attraverso il lavoro del regista Daniele Bonarini, della psicologa di set Sara Borri e del produttore Michele Grazzini.