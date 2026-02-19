Whistle – Il richiamo della morte, la recensione del film horror

Al cinema dal 19 febbraio, Whistle – Il richiamo della morte è il nuovo teen horror di Corin Hardy tra maledizioni antiche e liceali in pericolo. La recensione analizza trama, significato del fischietto azteco e spiegazione del finale, con richiami a Final Destination e It Follows. Un horror che mescola tensione, gore e destino inevitabile, trasformando l’adolescenza in un conto alla rovescia dove sapere prima significa perdere ogni illusione di futuro.