Valentino Garavani non ha solo vestito il cinema: lo ha attraversato, abitato, messo in scena. Dai primi legami con il grande schermo ai cameo diventati leggendari in film cult come Il Diavolo veste Prada e Zoolander 2, passando per French Cancan di Jean Renoir e per il documentario Valentino – The Last Emperor, questo omaggio ripercorre un rapporto profondo e autentico tra moda e settima arte. Un viaggio tra apparizioni, immagini e potere simbolico che racconta perché Valentino è stato molto più di uno stilista