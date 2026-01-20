Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cinema

Valentino Garavani e il cinema: cameo, film cult e il mito della moda diventato icona

Paolo Nizza

Paolo Nizza
©Getty

Valentino Garavani non ha solo vestito il cinema: lo ha attraversato, abitato, messo in scena. Dai primi legami con il grande schermo ai cameo diventati leggendari in film cult come Il Diavolo veste Prada e Zoolander 2, passando per French Cancan di Jean Renoir e per il documentario Valentino – The Last Emperor, questo omaggio ripercorre un rapporto profondo e autentico tra moda e settima arte. Un viaggio tra apparizioni, immagini e potere simbolico che racconta perché Valentino è stato molto più di uno stilista

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ