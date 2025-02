Let Me Eat Your Pancreas, il film al cinema dal 3 al 5 febbraio

Il lungometraggio è il primo titolo dell’etichetta "I Love Japan", che riunisce le produzioni del Sol Levante ancora inedite sui grandi schermi italiani o in occasioni di importanti anniversari. Diretta da Sho Tsukikawa un struggente storia d’amore e di amicizia ispirata alla pluri-premiata light novel di Yoru Sumino

Adler Entertainment in collaborazione con Dynit è felice di annunciare la nascita di I Love Japan, l’etichetta che riunirà le produzioni del Sol Levante ancora inedite sui grandi schermi italiani o in occasioni di importanti anniversari. Anime e live action popolarissimi in Giappone arriveranno anche in Italia: tutti i fan e gli appassionati del cinema nipponico potranno vedere le grandi storie che negli ultimi anni hanno stregato il pubblico giapponese, conquistando il box office e il cuore degli spettatori. Si parte con Let me eat your pancreas che arriverà nelle sale italiane da lunedì 3 febbraio a mercoledì 5.

La produzione e il cast Let Me Eat Your Pancreas è una struggente storia d’amore e di amicizia ispirata alla pluri-premiata light novel di Yoru Sumino che ha stregato milioni di lettori in tutto il mondo ed è stata inserita dalla prestigiosa rivista di critica letteraria “Da Vinci” al 2° posto nella classifica dei migliori romanzi pubblicati in Giappone nel 2015. Il film ha riscosso un notevole successo in patria e all’estero, incassando oltre 39 milioni di dollari e ricevendo, tra le altre, la nomination per il miglior film dell'anno al 41° Japan Academy Award e al 60° Blue Ribbon Awards. Inoltre l’omonimo manga Voglio Mangiare Il Tuo Pancreas, disegnato da Kirihara Idumi, ha ottenuto un rating di gradimento del 93% tra gli utenti di Google. Prodotto da Toho Pictures e diretto da Sho Tsukikawa, vede nel cast le giovani star in grande ascesa Minami Hamabe (pluripremiata per questa sua interpretazione) e Takumi Kitamura, e anche il leggendario attore e doppiatore Shun Oguri, uno dei più amati tra i fan del cinema e dell’animazione del Sol Levante