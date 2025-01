Fantozzi torna al cinema con una serie di film, a partire dal 27 marzo

Le parole di Elisabetta Villaggio

Intervistata dal Corriere della Sera, Elisabetta Villaggio ha parlato di cosa è per lei Fantozzi: "Vedere che i bambini di oggi non sanno chi è Paolo Villaggio ma adorano Fantozzi, vedere come è entrato nella vita degli italiani... Non so se fino in fondo papà ne avesse avuto la consapevolezza in vita". Quello col padre è stato per lei un rapporto complesso. "Aveva una personalità forte, tendeva a organizzare la vita di tutti, anche di noi famiglia. Io invece non mi volevo far imporre le cose, volevo decidere da sola. E allora ci scontravamo", ha raccontato, spiegando che però - oggi - quegli scontri le mancano. E che, onorarlo al cinema, è un modo per sentirlo un po' più vicino.