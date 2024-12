Addio a Jill Jacbson, attrrice di Star Trek: Next Generation

Jill Jacobson, attrice cinematografica e televisiva nota per il suo lavoro in Star Trek: The Next Generation e nella soap opera Falcon Crest, è morta l'8 dicembre a Los Angeles. Settant'anni, era malata da tempo.

La morte di Jacobson è stata confermata a Variety dal giornalista Daniel Harary, amico di Jacobson, solamente domenica 15 dicembre.

La carriera

Dopo essersi laureata all'Università del Texas, l'attrice si trasferì a Los Angeles. Il suo primo ruolo da protagonista arrivò con Nurse Sherri. Seguirono Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Deep Space Nine, Il tempo della nostra vita, Castle e Casalingo Superpiù.

A renderla celebre sono stati i ruoli ricorrenti di Erin Jones in Falcon Crest e di Larue Wilson in The New Gidget (rispettivamente, recitò in 22 e in 8 episodi degli show). Caryn Richman, co-protagonista di Jacobson in The New Gidget, ha commentato la scomparsa della sua amica di lunga data: "I tempi comici di Jill erano brillanti. E il suo entusiasmo e il suo amore per la vita hanno reso gioiosi i nostri momenti insieme sul set".

Altri suoi lavori includono Crazy Like a Fox, In viaggio nel tempo, Arli$$ e Murphy Brown. Al cinema ha recitato invece in Splash - Una sirena a Manhattan di Ron Howard, Bad Georgia Road e Amore proibito. Inoltre, ha lavorato a lungo a teatro ed è stata una portavoce volontaria presso l'American Cancer Society.