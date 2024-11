Addio a Jim Abrahams, regista e sceneggiatore di commedie demenziali

Come riportato dall'Hollywood Reporter, l'uomo si è spento all'età di 80 anni. Aveva diretto classici come "L'aereo più pazzo del mondo", "Top Secret!", "Per favore, ammazzatemi mia moglie" e insieme ai fratelli David e Jerry Zucker, ha dato origine alla saga de "La pallottola spuntata"

ll cinema dice addio al padre del cinema demenziale Made in Usa. Il regista Jim Abrahams, cui si devono commedie divenute dei classici come L'aereo più pazzo del mondo, Top Secret , Per favore, ammazzatemi mia moglie e Hot Shots! è morto a 80 anni. Lo riporta The Hollywood Reporter che ricorda come Abrahams fosse anche lo sceneggiatore, insieme agli amici d'infanzia Jerry e David Zucker, di quei folli classici del cinema.







Il re della comicità demenziale insieme ai fratelli Zucker Si è spento per cause naturali nella sua casa di Santa Monica, in California. Tra gli interpreti dei suoi film star del calibro di Charlie Sheen, Val Kilmer, Bette Midler e Danny DeVito, oltre agli italiani Michele Placido e Valeria Golino. L'umorismo di Zucker, Abrahams e Zucker, o ZAZ come divennero noti, pieno di battute e giochi di parole, era veloce, frenetico e semplicemente sciocco. La parodia era la loro specialità. L'ultima opera di Abrahams come sceneggiatore è Scary Movie 4 del 2006. Lascia la moglie Nancy Cocuzzo, la figlia Jamie, i figli Joseph e Charlie e i nipoti Caleb, James e Isaac.