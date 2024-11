Valeria Cavalli nel cast del film Ops! E' già Natale di Peter Chelsom

Ops! E’ Già Natale è il nuovo prestigioso progetto cinematografico internazionale che vede tra i protagonisti Valeria Cavalli. L’attrice fa parte infatti del cast a cinque stelle del nuovo film diretto da Peter Chelsom, ispirato a Improvvisamente Natale di Francesco Patierno e interpretato da Danny DeVito e sua figlia Lucy, Andie MacDowell, Wilmer Valderrama, Adrian Dunbar e la giovanissima Antonella Rose, protagonista assoluta della pellicola.

Dopo essersi confrontata, attraverso un provino in presenza, con la casting Director Michela Forbicioni, la Cavalli si è immersa per la prima volta in un progetto della Notorius, grazie al quale ha ritrovato anche Andrea Borella, con cui aveva lavorato, nel 1999 nella fiction Giornalisti.

In Ops! E’ Già Natale l’attrice interpreta "una sognatrice piuttosto ingenua, innamorata come una ragazzina". Un ruolo accolto con entusiasmo dall'attrice in questo film nelle sale italiane dal prossimo 5 Dicembre 2024, ma già a Novembre in uscita negli USA, impreziosito dal lavoro del direttore della fotografia Christophe Lanzenberg e dai look curati da Uliva Pizzetti, Ilaria Zamprioli e Virna Vento