Addio a David Harris, il "Cochise" del film I Guerrieri della notte

È morto a New York all’età di 75 anni David Harris, l'attore americano che interpretò Cochise nel film cult del 1979 The Warriors - I guerrieri della notte". A dare l'annuncio del decesso al News York Times è stata la figlia Davina. Harris era malato di tumore.

Harris era apparso anche in film come 'Brubaker', 'A Soldier's Story' e 'Quicksilver' e in numerose serie tv da "Il tenente Kojak" a "L'ispettore Tibbs", da "E.R. - Medici in prima linea" a "Law & Order - Unita' speciale". Harris è ricordato soprattutto per il suo ruolo di protagonista nei 'Guerrieri della notte' tratti dall'omonimo romanzo di Sol Yurick, in cui interpretava un 'Warrior' dal look ispirato ai nativi americani con capelli afro-stretti da una bandana e una collana turchese.