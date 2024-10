Il treno dei bambini, tutto sul film di Cristina Comencini

Spettacolo

Festa Cinema Roma 2024, Ronchi e Bella Thorne sul red carpet

La domenica della kermesse cinematografica capitolina ha portato sotto i riflettori le star del cinema nazionale e quelle di Hollywood. Incontro col pubblico per Gael Garcia Bernal, a Roma per la sua nuova serie. Sfilata anche per i protagonisti della nuova commedia all'italiana protagonisti di un omaggio per l'Archivio Luce che compie 100 anni

Barbara Ronchi e Serena Rossi si abbracciano sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, kermesse cinematografica in corso nella Capitale fino a domenica 27 ottobre, in occasione della sfilata che precede la proiezione in anteprima dell'ultimo film che le vede protagoniste: Il treno dei bambini di Cristina Comencini. La pellicola drammatica arriverà in sala dal 21 ottobre



Barbara Ronchi ha sfilato sul tappeto rosso dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone nel tardo pomeriggio, in abito nero scintillante di paillettes. L'attrice romana è uno dei volti principali de Il treno dei bambini, adattamento per il grande schermo dell'acclamato romanzo di Viola Ardone pubblicato per la prima volta nel 2019