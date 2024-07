Un amore in Cornovaglia, trama e cast del film

Il sito dell’ufficio stampa Rai ha condiviso la scheda della pellicola con protagonista Eloise Mumford , attrice statunitense nota soprattutto per aver vestito i panni di Katherine Kavanagh, miglior amica di Anastasia, interpretata da Dakota Johnson, nel franchise Cinque sfumature. Un amore in Cornovaglia vede Eloise Mumford interpretare Joss , una ragazza in difficoltà dopo la morte di sua madre.

La sinossi recita: “Joss è un'insegnante in crisi creativa: da quando è morta sua madre è demotivata e non riesce a lavorare né a scrivere. Per cercare di superare il brutto momento decide di andare in Cornovaglia, nella fattoria che un tempo era di proprietà della sua famiglia”.

Il testo prosegue: “La proprietà, nel frattempo, è diventata un albergo, gestito da Daniel, ragazzo padre la cui figlia è dislessica. Joss si offre di aiutare la ragazzina e, dopo un po', nascerà un legame speciale, anche con il suo genitore".