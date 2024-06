La pellicola d'oro, i vincitori della XIV edizione

Premi speciali a Elena Sofia Ricci, Michele Placido e Sergio Martino. Premio Giovani al film Mia di Ivano De Matteo. Miglior Attore Cinema Valerio Mastandrea; Miglior attrice Cinema Paola Cortellesi; Miglior attore Fiction Michele Riondino; Miglior Attrice Fiction Miriam Leone. Sei premi per la seconda stagione di Domina, due per Call My Agent