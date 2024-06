Torna "Cinema Revolution" dal 9 giugno al 14 settembre

Da domani, 9 giugno, e fino al 14 settembre c'è un motivo in più per vivere l'esperienza unica della visione di un film su grande schermo: torna 'Cinema Revolution - Che spettacolo l'estate', un'iniziativa mirata alla piena ripartenza delle sale". Lo dice la sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni. "Un progetto pensato per ribadirne il ruolo cruciale per lo sviluppo dell'intera filiera nonché l'importanza per la crescita delle nostre comunità. Dopo lo straordinario successo dell'edizione 2023 sono certa che anche la risposta degli spettatori alla ricca stagione di film e promozioni che sta per cominciare regalerà grandi soddisfazioni" spiega Borgonzoni dell'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura. Anche quest'anno parte integrante di Cinema Revolution, che fissa i film italiani ed europei al prezzo speciale di 3,50 euro, saranno le due edizioni 2024 di Cinema in Festa, lanciato per cinque anni (2022-2026) da Anica e Anec, con il supporto del MiC e la collaborazione del David di Donatello - Accademia del Cinema Italiano.