Sei fratelli, il trailer e cosa sapere sul film con Riccardo Scamarcio

Potete guardare il trailer ufficiale del film Sei fratelli nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

Una pellicola che racconta una particolare storia di famiglia

Sei fratelli racconta una storia di famiglia sui generis, assai particolare.

Al centro delle vicende troviamo i figli e le figlie di uno stesso padre, ma di madri diverse.

Dopo la morte del genitore che hanno in comune, i sei tenteranno di riallacciare i rapporti.

I protagonisti sono Marco, Guido, Leo, Luisa, Gaelle e Mattia. Questi sono i fratelli (e le sorelle) messi a titolo, che hanno madri diverse ma che discendono tutti quanti dallo stesso padre: Manfredi Alicante.

Quando quest’ultimo viene a mancare, i suoi sei figli si ritrovano per la prima volta tutti insieme nella casa paterna a Bordeaux. Qui, tra le mura dell’abitazione paterna, vivranno l’illusione di poter diventare una famiglia unita.

Tuttavia, come dicevamo, quella è solo un’illusione, perché oramai ognuno di loro porta con sé una storia e un’identità ben definite, motivo per cui tornare indietro e ricominciare non sarà certo un’impresa facile.



