Addio a Barbara Rush, star di Destinazione...Terra!

È morta a 97 anni Barbara Rush, attrice diventata famosa grazie al film di fantascienza del 1953 Destinazione...Terra! (It Came From Outer Space): con il ruolo di Ellen Fields vinse l'anno dopo il Golden Globe per la migliore attrice debuttante.

Nell'arco di una carriera lunga circa 60 anni, Barbara Rush, nata il 4 gennaio 1927 a Denver nel Colorado sotto il segno del Capricorno, ha recitato con Paul Newman, Kirk Douglas, Rock Hudson, Dean Martin, Marlon Brando, Frank Sinatra e Richard Burton. Oltre al cinema ha lavorato anche a Broadway ed è apparsa in diverse serie tv, tra cui Peyton Place, All My Children, Love Boat, Magnum P.I., La signora in giallo.