Mea Culpa, trama e cast del romance thriller con Kelly Rowland

MEA CULPA, IL CAST

La protagonista della pellicola è Kelly Rowland. L’attrice e cantante è divenuta celebre come componente delle Destiny’s Child, la girl band in testa alle classifiche a cavallo tra gli anni ’90 e il primo decennio del 2000. Oltre al successo con la formazione, Kelly Rowland ha avviato una carriera da solista, tra i brani più famosi troviamo Work, Dilemma con Nelly e When Love Takes Over con David Guetta. Spazio anche all'attività nel mondo del cinema.

Al suo fianco Trevante Rhodes, esploso mediaticamente grazie alla performance nel film Moonlight, vincitore di tre statuette agli Academy Awards, tra le quali anche quella come Miglior film. Nel cast di Mea Culpa anche Nick Sagar.

Dopo la premiére del film a New York, Kelly Rowland ha raccolto una serie di scatti della serata in un post sul suo profilo Instagram che conta più di sedici milioni di follower.