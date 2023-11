2/17 ©Getty

Il Modernissimo fu inaugurato nel 1915. Tra gli anni '50 e '60, un programma di ammodernamento portò alla riconversione degli spazi del teatro in cinema. Il recupero del gioiello liberty è stato voluto dalla Cineteca di Bologna che si è spesa per ridare vita alla sala coniugandola con la visione secondo gli standard tecnologici attuali, sia in termini di restituzione dell'immagine (la cabina di proiezione sarà dotata di proiettori sia per la pellicola sia per i formati digitali fino al 4K, la massima risoluzione oggi possibile) sia in termini di qualità del suono