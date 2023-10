Nata per te, tutto quello che c'è da sapere sul film da oggi al cinema

Nata per te è la storia di Luca e Alba: un uomo e una bambina che hanno disperatamente bisogno l’uno dell’altra, anche se il mondo intorno a loro non sembra ancora pronto a vederli insieme. Il tribunale di Napoli è alla ricerca di una famiglia per Alba, che ha la sindrome di down e, appena nata, è stata abbandonata in ospedale. Luca, single, omosessuale, cattolico, da sempre mosso da un forte desiderio di paternità, lotta per ottenere l’affidamento di Alba. Quante famiglie “tradizionali” devono dire di no prima che Luca possa essere preso in considerazione? Può una bambina rifiutata dal mondo diventare il premio di una vita?

Le parole del regista Fabio Mollo

Mia sorella è mia sorella grazie a un’adozione. Il giorno in cui siamo andati a prenderla in Istituto è stato il più bello della mia infanzia.

Ricordo il primo abbraccio, il pallore della sua pelle, lo sguardo duro, quasi arrabbiato. Aveva già due anni. Si trattava di un affido temporaneo, limitato solo alle vacanze di Natale. Ho diviso la mia cameretta con lei, le ho insegnato a dire “techilimando” per indicare quell’oggetto nero pieno di pulsanti che serve per guardare i cartoni e a dire “mio ratello” per indicare quel bambino di nove anni con i capelli ricci che divideva la camera con lei. Siamo stati alle giostre, a casa di nonna, alla messa di Natale. Le ho insegnato a lavarsi le mani prima di andare a tavola e le ho cantato le canzoni della chiesa per farle fare il riposino dopo pranzo. Un giorno, quando mamma non c’era, abbiamo preso l’autobus da soli per andare sul corso a vedere le vetrine. Alla fine delle vacanze, l’abbiamo dovuta riportare in Istituto e io ho pianto tanto in ascensore. Ho sentito che c’era una forza più grande di me che mi impediva di essere suo fratello. Per fortuna i miei genitori non si sono arresi e, nonostante tante difficoltà, sono riusciti ad ottenere altri affidi temporanei, che dopo dieci anni si sono trasformati in adozione. Quello che i miei genitori hanno fatto per mia sorella è per me l’essenza di cosa vuol dire essere genitore. Se fosse stato possibile avrei fatto lo stesso, quando con il mio compagno abbiamo deciso di creare una famiglia. Purtroppo, c’è una forza più grande di me che mi impedisce di farlo. È la legge del Paese in cui vivo. Quando ho letto la storia di Luca Trapanese ho gioito per lui e per sua figlia. È un racconto di amore, di paternità e di famiglia. Ma è anche la storia di un’eccezione ad una legge ingiusta e obsoleta. Quando mi è stato proposto di farne un film, ho sentito una profonda gioia e, allo stesso tempo, una profonda responsabilità. “Nata per te” è la storia di un uomo che vede il mondo con occhi diversi, che trasforma la disabilità in bellezza e l’impossibilità in realtà.

È il trionfo dell’amore e della vita sulla follia di un sistema che invece di aiutare e sostenere i cittadini che vogliono fortemente costruire una famiglia attraverso l’adozione, li umilia.