Jurassic Park, il canale tematico su Sky Cinema dall'1 ottobre

Per una settimana un canale sarà interamente dedicato alla saga completa del franchise campione di incassi. Disponibile anche on demand su Sky e in streaming su Now

Torna su Sky la saga giurassica campione d’incassi: da domenica 1° a domenica 8 ottobre Sky Cinema Collection (canale 303) si trasforma in Sky Cinema Jurassic World, un canale interamente dedicato al mondo di Jurassic World, con tutte le pellicole del franchise. Tutti i film saranno disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW. Su Sky i film saranno disponibili on demand anche in 4K.