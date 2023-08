Festival di Locarno 2023, vince Mantagheye bohrani (Critical Zone)

"Non ho lavorato con attori, bensì con persone vere. Spesso abbiamo dovuto nascondere la macchina da presa, o inventarci complicate soluzioni per aggirare divieti. Girare questo film è stato una ribellione. Farlo vedere è per noi una vittoria ancora più grande".

Nato a Teheran nel 1986, Ali Ahmadzadeh che non ha potuto essere presente a ritirare il premio, ha abbandonato gli studi di architettura per diplomarsi alla Neinava Music University della capitale iraniana. Per motivi politici i suoi film, che trattano della gioventù ribelle e dello scontro con la teocrazia, sono caduti sotto la scure della censura del paese, dove ufficialmente Ahmadzadeh non può esercitare il lavoro di regista.

I Premi ufficiali

Concorso internazionale

Pardo d’oro, Gran Premio del Festival della Città di Locarno per il miglior film

MANTAGHEYE BOHRANI (CRITICAL ZONE) di Ali Ahmadzadeh, Iran/Germania

Premio speciale della giuria dei Comuni di Ascona e Losone

NU AȘTEPTA PREA MULT DE LA SFÂRȘITUL LUMII (DO NOT EXPECT TOO MUCH FROM THE END OF THE WORLD) di Radu Jude, Romania/Lussemburgo/Francia/Croazia

Pardo per la migliore regia della Città e della Regione di Locarno

Maryna Vroda per STEPNE, Ucraina/Germania/Polonia/Slovacchia

Pardo per la migliore interpretazione

Dimitra Vlagopoulou per ANIMAL di Sofia Exarchou, Grecia/Austria/Romania/Cipro/Bulgaria

Pardo per la migliore interpretazione Renée Soutendijk per SWEET DREAMS di Ena Sendijarević, Paesi Bassi/Svezia/Indonesia/La Riunione

Menzione speciale

NUIT OBSCURE - AU REVOIR ICI, N'IMPORTE OÙ di Sylvain George, Francia/Svizzera

Concorso Cineasti del presente

Pardo d’oro Concorso Cineasti del presente per il miglior film

HAO JIU BU JIAN (DREAMING & DYING) di Nelson Yeo, Singapore/Indonesia

Premio per la o il miglior regista emergente della Città e Regione di Locarno

Katharina Huber per EIN SCHÖNER ORT, Germania

Premio speciale della giuria CINÉ+

CAMPING DU LAC di Éléonore Saintagnan, Belgio/Francia

Pardo per la migliore interpretazione

Clara Schwinning per EIN SCHÖNER ORT di Katharina Huber, Germania

Pardo per la migliore interpretazione

Isold Halldórudóttir e Stavros Zafeiris per TOUCHED di Claudia Rorarius, Germania

Menzioni Speciali

EKSKURZIJA (EXCURSION) di Una Gunjak, Bosnia-Herzegovina/Croazia/Serbia/Francia/Norvegia/Qatar

NEGU HURBILAK di Colectivo Negu, Spagna

First Feature

Swatch First Feature Award (Premio per la migliore opera prima)

HAO JIU BU JIAN (DREAMING & DYING) di Nelson Yeo, Singapore/Indonesia

Pardi di domani

Concorso Corti d’autore

Pardino d’oro Swiss Life per il miglior cortometraggio d’autore

THE PASSING di Ivete Lucas, Patrick Bresnan, Stati Uniti

Menzione speciale e Cortometraggio candidato del Locarno Film Festival agli European Film Awards

BEEN THERE di Corina Schwingruber Ilić, Svizzera

Concorso internazionale

Pardino d’oro SRG SSR per il miglior cortometraggio internazionale

EN UNDERSØGELSE AF EMPATI (A STUDY OF EMPATHY) di Hilke Rönnfeldt, Danimarca/Germania

Pardino d’argento SRG SSR per il Concorso internazionale

DU BIST SO WUNDERBAR di Leandro Goddinho, Paulo Menezes, Germania/Brasile

Premio per la migliore regia Pardi di domani – BONALUMI Engineering

Eric K. Boulianne per FAIRE UN ENFANT, Canada

Premio Medien Patent Verwaltung AG

NEGAHBAN (THE GUARD) di Amirhossein Shojaei, Iran

Menzione speciale

THE LOVERS di Carolina Sandvik, Svezia

Concorso nazionale

Pardino d’oro Swiss Life per il miglior cortometraggio svizzero

LETZTE NACHT di Lea Bloch, Svizzera

Pardino d’argento Swiss Life per il Concorso nazionale

NIGHT SHIFT di Kayije Kagame, Hugo Radi, Svizzera

Premio per la miglior speranza svizzera

LETZTE NACHT di Lea Bloch, Svizzera

Pardo Verde Ricola

Pardo Verde Ricola

ČUVARI FORMULE (GUARDIANS OF THE FORMULA) di Dragan Bjelogrlić, Serbia/Slovenia/Montenegro/ Macedonia del Nord

Menzioni Speciali

PROCIDA, film realizzato dai partecipanti del Film Atelier Procida, Italia VALLEY PRIDE di Lukas Marxt, Austria/Germania