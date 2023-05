Film stasera in TV da non perdere venerdì 19 maggio 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 19 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatico da vedere stasera in tv



A casa tutti bene – La serie, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Gabriele Muccino dirige la serie tv ispirata a un suo famoso film, con un cast corale.

Drive, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Ryan Gosling e Carey Mulligan in un action di Nicolas Winding Refn. Uno stuntman si infatua della donna sbagliata e finisce nei guai.

Downton Abbey II – Una nuova era, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Secondo film sull’omonima serie tv. Downton Abbey viene scelta come location per girare un film.

Gomorra, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film di Matteo Garrone con Toni Servillo, tratto dal famoso libro di Roberto Saviano.

Film commedia da vedere stasera in tv



Vi presento i nostri, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Altro film della saga con Robert De Niro e Ben Stiller, con Greg che dovrà dimostrare di poter essere il nuovo capofamiglia.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



After Earth, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Will Smith e il figlio Jaden in un film in cui la Terra è diventato un pianeta ostile e selvaggio.

Film di guerra da vedere stasera in tv



13 Hours: The secret soldiers of Benghazi, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

John Krasinski è un militare che si adopera per i servizi segreti mentre scoppia la guerra civile in Libia.

Film di animazione da vedere stasera in tv



I puffi, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Neil Patrick Harris nella trasposizione cinematografica di personaggi del cartoon anni ’80.

Film thriller da vedere stasera in tv



Il ponte delle spie, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Tom Hanks e Mark Rylance in un film di Steven Spielberg. Un avvocato tratta la liberazione di un pilota USA in cambio di una spia sovietica in piena Guerra Fredda.

Film biografico da vedere stasera in tv



Ted Bundy – Fascino criminale, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film biografico sul noto assassino seriale americano Ted Bundy, con Zac Efron.

Una vita in fuga, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Sean Penn in un biopic su John Vogel, uno dei più inafferrabili truffatori americani.

I programmi in chiaro



I migliori anni, ore 21:25 su Rai 1

Carlo Conti conduce un format varietà che ripercorre anni e anni di musica e televisione.

The Good Doctor, ore 21:20 su Rai 2

Serie tv con protagonista Freddie Highmore che interpreta un giovane dottore con disturbi dello spettro autistico e sindrome del Savant.

Ariaferma, ore 21:20 su Rai 3

Dramma carcerario con Toni Servillo e Silvio Orlando. Una guardia e un criminale esplorano il loro rapporto.

Quarto Grado, ore 21:20 su Rete 4

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un programma su grandi gialli e casi irrisolti del territorio italiano.

Il patriarca, ore 21:20 su Canale 5

Fiction di e con Claudio Amendola. Un imprenditore si scopre malato e dovrà difendere alcuni segreti.

Transporter 3, ore 21:20 su Italia 1

Jason Statham nel terzo capitolo di questa action saga. Stavolta Frank Martin deve trasportare due sacchi e una giovane ragazza ucraina.

Propaganda live, ore 21:15 su La 7

Diego Bianchi conduce uno dei programmi più amati degli ultimi anni, che analizza dinamiche sociali e politiche con satira e ironia.

Alessandro Borghese – 4 ristoranti, ore 21:30 su TV8

Lo chef Alessandro Borghese torna con il suo programma più famoso, arrivato ormai alla sesta stagione.

Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Show con il popolare comico e imitatore Maurizio Crozza che analizza l’attualità tra mille risate.