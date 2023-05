Film stasera in TV da non perdere sabato 13 maggio 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 13 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in tv



The Secret – Le verità nascoste, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Noomi Rapace e Joel Kinnaman in un film sui crimini di guerra. Una donna sopravvissuta ai lager prende in ostaggio un uomo credendo sia il suo carnefice.

Tempo limite, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Vince Vaughn e Hailee Steinfeld in un thriller. Un truffatore inseguito da polizia e altri criminali fugge insieme alla figlia.

Non è un Paese per vecchi, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Javier Bardem in un film cult dei fratelli Coen. Un uomo si impossessa di un ricco malloppo ma viene braccato da uno psicopatico.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Call Jane, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Elizabeth Banks e Sigourney Weaver in un drama. Vedendosi negata la possibilità di interrompere una gravidanza a rischio, una donna contatta un’organizzazione clandestina.

A casa tutti bene – La serie, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Gabriele Muccino dirige la serie tv ispirata a un suo famoso film, con un cast corale.

Film commedia da vedere stasera in tv



Il principe di Roma, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Commedia con Marco Giallini. Un avido uomo d’affari riceve la visita di illustri fantasmi.

Victor Victoria, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Victoria, una cantante in miseria, finge di essere un uomo che si traveste da donna per ottenere notorietà.

L’allenatore nel pallone 2, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Sequel del famoso film con Lino Banfi. Oronzo Canà ritorna ad allenare la Longobarda in Serie A.

Film di azione da vedere stasera in tv



Sotto Assedio – White House Down, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Channing Tatum e Jamie Foxx in un film d’azione firmato da Roland Emmerich.

The Batman, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Nuovo film sull’Uomo Pipistrello con Robert Pattinson. Batman deve fronteggiare i tranelli dell’Enigmista.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Terzo capitolo della saga del noto personaggio creato da J.K. Rowling, il mago Harry Potter.

Film biografico da vedere stasera in tv



Zlatan, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film biografico sulla vita del noto calciatore Zlatan Ibrahimovic.

I programmi in chiaro



Eurovision Song Contest 2023, ore 20:30 su Rai 1

La fase finale dell’Eurovision Song Contest 2023, a cui partecipa anche il vincitore di Sanremo, Marco Mengoni.

FBI, ore 21:20 su Rai 2

Serie tv creata da Dick Wolf con Sela Ward e Jeremy Sisto.

Esterno Notte, ore 21:20 su Rai 3

Miniserie di Marco Bellocchio sull’assassinio di Aldo Moro, con Fabrizio Gifuni, Margherita Buy e Toni Servillo.

Sette giorni, ore 21:20 su Rete 4

Elena Tambini conduce un nuovo programma con le notizie più importanti della settimana.

Mamma o papà?, ore 21:40 su Canale 5

Commedia con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Due genitori in conflitto per non ottenere l’affido dei figli.

Madagascar 3: Ricercati in Europa, ore 21:20 su Italia 1

Terzo capitolo della saga di animazione della Dreamworks sugli animali più simpatici del cinema.

Eden – Un pianeta da salvare, ore 21:20 su La7

Licia Colò attraversa alcuni dei posti più sensibili e belli del pianeta ma anche quelli più a rischio.

Bruno Barbieri – 4 Hotel, ore 21:30 su TV8

Lo chef Bruno Barbieri mette alla prova 4 gestori di hotel in giro per l’Italia per scoprire il migliore, regione per regione.

LBA Serie A playoff 2022/2023, ore 20:30 su Nove

Playoff della post-season di basket italiano di Serie A.