Il 27 maggio presso il ristorante "lo Chalet" in via di Acilia 300 a Roma, avrà luogo la seconda edizione del Vespertilio Awards, il riconoscimento cinematografico italiano dedicato all'eccellenza del cinema horror, giallo, noir, thriller, fantastico e fantascientifico. Il progetto è stato ideato e creato dai fondatori del 1º gruppo horror social italiano "Ore d’Orrore" fondato da Tania Bizzarro e Markus Di Meglio. Tante le novità previste per la cerimonia di quest'anno

A volte ritornano. E in questo caso si tratta di un ritorno graditissimo e financo molto atteso perché Il 27 maggio, presso il il ristorante lo Chalet in via di Acilia 300 a Roma, si svolgerà la seconda edizione del Vespertilio Awards. Dopo il successo della kermesse del 2022 , il favoloso e dinamico duo formato da Tania Bizzarro e Markus Di Meglio, ha alzato l'asticella. D'altronde, i demiurghi del celebre e autorevole Brand "Ore d'Orrore” sono una coppia che ama le sfide impossibili e, spesso e volentieri, le vince. Nel corso della cerimonia infatti verranno assegnati ben 25 premi: Migliore film, Miglior regia, Migliore sceneggiatura, Miglior attrice protagonista, Miglior attore protagonista, Miglior attrice non protagonista, Miglior attore non protagonista, Migliore fotografia, Migliori musiche, Migliore scenografia, Migliori costumi, Migliore trucco, Migliori acconciature, Migliore montaggio, Migliore suono, Migliori effetti speciali visivi, Migliore manifesto, Migliore documentario, Migliore cortometraggio. E oltre a riconoscimenti per queste 19 categorie, verrano assegnati due Vespertilio alla carriera , tre Vespertilio Speciali e un Vespertilio selezionato dagli Utenti di Ore d'Orrore