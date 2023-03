Film stasera in TV da non perdere domenica 26 marzo 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 26 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Jupiter – Il destino dell’universo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film delle sorelle Wachowski con protagonisti Channing Tatum, Mila Kunis ed Eddie Redmayne.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Via dalla pazza folla, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Carey Mulligan nell’adattamento cinematografico dell’omonimo classico.

Blackbird – L’ultimo abbraccio, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Susan Sarandon e Kate Winslet in un toccante film targato Sky Original. Una donna gravemente malata cerca di riunire la famiglia dopo eventi destabilizzanti.

Non mollare mai, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Zachary Levi e Anna Paquin in un biopic sportivo sulla storia di Kurt Warner, ex commesso diventato miglior giocatore del SuperBowl.

Scarface, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Capolavoro di Brian De Palma con Al Pacino. Un rifugiato cubano diventa il re del narcotraffico.

Film commedia da vedere stasera in tv



Ogni maledetto Natale, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Cast corale per una commedia degli autori di “Boris”. Due fidanzati trascorrono il Natale con le rispettive famiglie vivendo situazioni surreali.

Film di azione da vedere stasera in tv



Nessuna verità, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Leonardo DiCaprio e Russell Crowe in un film di azione. Un agente della CIA deve catturare un leader terrorista di Al Qaeda.

Bullet Train, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Brad Pitt in un’avvincente commedia action. Un sicario sale su un treno per rubare una valigia ma scopre di essere circondato da criminali.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Ghostbusters II, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Bill Murray, Dan Aykroyd e Sigourney Weaver nel sequel del famoso film sugli Acchiappafantasmi.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Al confine del mondo – La vera storia di James Brooke, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Jonathan Rhys Meyers in un biopic su un avventuriero inglese del XIX secolo.

Film di animazione da vedere stasera in tv



Anna Frank e il diario segreto, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Toccante film d’animazione. Una ragazzina si avventura alla ricerca di Anna Frank nell’odierna Amsterdam.

Film thriller da vedere stasera in tv



Songbird, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller prodotto da Michael Bay. In un mondo in quarantena per il COVID-23, un ragazzo vuole salvare una donna da una deportazione.

I programmi in chiaro

Malta-Italia, ore 21:00 su Rai 1

Gara di qualificazione agli Europei per la squadra di Roberto Mancini.

Blue Bloods, ore 21:20 su Rai 2

Famosa serie poliziesca con Tom Selleck e Donnie Wahlberg.

Che tempo che fa, ore 20:00 su Rai 3

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto in un programma di interviste, tra cultura e temi sociali passando per la politica.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4

Giuseppe Brindisi conduce un rotocalco d’informazione che si concentra principalmente sulla politica italiana.

Lo show dei record, ore 21:20 su Canale 5

Varietà condotto da Gerry Scotti in cui si esibiscono atleti che competono per il Guinness dei primati.

Le Iene presentano: Inside, ore 20:30 su Italia 1

Nuovo spazio dedicato a la redazione de Le Iene per approfondire nel dettaglio alcuni temi.

Non è l’Arena, ore 21:15 su La7

Massimo Giletti conduce un contenitore di attualità, politica e temi sociali da approfondire.

Made in Italy, ore 21:30 su TV8

Liam Neeson e suo figlio in un film con spunti autobiografici. Un artista inglese cerca di ricucire il rapporto con il figlio durante un soggiorno in Toscana.

Cambio moglie, ore 21:15 su Nove

Programma in cui si mette in atto un esperimento sociale: due donne cambiano casa e marito per mettersi alla prova.