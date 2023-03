Film stasera in TV da non perdere domenica 19 marzo 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 19 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



La verità è che non gli piaci abbastanza, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia sentimentale corale con Ben Affleck, Jennifer Aniston e Scarlett Johansson.

10 giorni senza mamma, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Fabio De Luigi interpreta un marito che deve gestire da solo tre figli quando la moglie va in vacanza a Cuba.

Per tutta la vita, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia corale con Claudia Gerini, Filippo Nigro, Ambra Angiolini, Luca e Paolo. Quattro coppie ricevono la notizia che il loro matrimonio è stato annullato e che devono risposarsi.

FBI: protezione testimoni, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Bruce Willis e Matthew Perry in una commedia d’azione. Minacciato di morte dalla mafia, un killer si allea con un vicino di casa, un mite dentista.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Oliver Twist, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film tratto da un romanzo di Charles Dickens che racconta l’infanzia di un orfano di Londra.

Notte fantasma, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Edoardo Pesce in un noir ambientato a Roma. Un poliziotto sorprende un ragazzino a comprare dell’erba e lo costringe a trascorrere una notte in giro per la città a bordo della sua volante.

Film di azione da vedere stasera in tv



John Wick – Capitolo 2, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Keanu Reeves nel sequel dell’apprezzato film d’azione. Stavolta il cattivo è interpretato da Riccardo Scamarcio.

Fast and Furious, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Primo capitolo dell’ormai arcinota saga automobilistica e di azione, con protagonisti Paul Walker e Vin Diesel.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Transcendence, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Johnny Depp, Rebecca Hall e Morgan Freeman in un fanta-action. Uno studioso di intelligenza artificiale viene connesso a un computer e sviluppa poteri illimitati.

Film poliziesco da vedere stasera in tv



Out of Sight, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Jennifer Lopez e George Clooney in un thriller di Steven Soderbergh. Un rapinatore gentiluomo evade dal carcere e prende in ostaggio una poliziotta.

Film thriller da vedere stasera in tv



Il caso Thomas Crawford, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Anthony Hopkins e Ryan Gosling in un thriller giudiziario. Un uomo si auto-accusa dell’omicidio della moglie per mettere in atto un piano diabolico.

Film biografico da vedere stasera in tv



Harry Haft: storia di un sopravvissuto, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Ben Foster in un biopic. Un pugile polacco è costretto a combattere con i suoi compagni di prigionia per intrattenere i nazisti.

I programmi in chiaro



Resta con me, ore 21:25 su Rai 1

Francesco Arca in una serie tv. Un vice questore deve combattere il crimine e riconquistare sua moglie.

Blue Bloods, ore 21:20 su Rai 2

Famosa serie poliziesca con Tom Selleck e Donnie Wahlberg.

Che tempo che fa, ore 20:00 su Rai 3

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto in un programma di interviste, tra cultura e temi sociali passando per la politica.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4

Giuseppe Brindisi conduce un rotocalco d’informazione che si concentra principalmente sulla politica italiana.

Lo show dei record, ore 21:20 su Canale 5

Varietà condotto da Gerry Scotti in cui si esibiscono atleti che competono per il Guinness dei primati.

Le Iene presentano: Inside, ore 20:30 su Italia 1

Nuovo spazio dedicato a la redazione de Le Iene per approfondire nel dettaglio alcuni temi.

Non è l’Arena, ore 21:15 su La7

Massimo Giletti conduce un contenitore di attualità, politica e temi sociali da approfondire.

Mondiale Formula 1, GP Arabia Saudita, ore 21:30 su TV8

Seconda gara del Mondiale di quest’anno della Formula 1: le Ferrari cercano riscatto.

Cambio moglie, ore 21:15 su Nove

Programma in cui si mette in atto un esperimento sociale: due donne cambiano casa e marito per mettersi alla prova.