Diario di Spezie, il film di Massimo Donati al cinema

BIOGRAFIA DI MASSIMO DONATI



vedi anche

Guarda la playlist video di Sky a tema cinema

Massimo Donati è un autore e regista del nuovo panorama nazionale, che si caratterizza per la trasversalità delle sue attività artistiche: in ambito letterario è un romanziere per Mondadori (con “Diario di spezie”, riedito da Edizioni Il Sole 24 Ore, già vincitore del Premio Solinas Giallo Nero) e Feltrinelli (“Giochi Cattivi”), edito all’estero e distribuito in tutto il mondo in inglese (Ed. Text Publishing, Australia), francese (Ed. Act Sud), tedesco (Ed. Nagel & Kimche). Per il cinema è sceneggiatore e regista per diversi progetti fra cui Fuoriscena, premiato in Italia e all’estero, anche con il premio Speciale ai Nastri D’Argento 2014 DOC, distribuito da The Space Cinema e in numerose sale del Circuito Cinema di Qualità. Il film ora tratto dal suo “Diario di spezie”, è stato prodotto da Master Five Cinematografica con Rai Cinema e sostenuto attraverso il bando Opere Prime e Seconde dal Dipartimento Cinema del Ministero della Cultura, e riconosciuto di interesse culturale.

In ambito teatrale, Donati ha realizzato molti progetti con la Compagnia Teatri Reagenti da lui fondata nel 2014. Fra questi “l’Alieno” con cui ha vinto il concorso nazionale Network della Nuova Drammaturgia, in anteprima al Piccolo Teatro di Milano nel corso di Tramedautore 2019. “Le Sorelle Prosciutti” è stato insignito della menzione speciale al Premio Cervi – Festival della Resistenza Teatrale 2018. Vive e lavora a Milano.