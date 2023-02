Film stasera in TV da non perdere mercoledì 22 febbraio 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 22 febbraio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



Il sesso degli angeli, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Leonardo Pieraccioni e Sabrina Ferilli in una commedia. Un sacerdote scopre di aver ereditato una casa di appuntamenti in Svizzera.

Il matrimonio di Rosa, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Una donna annuncia il suo matrimonio ma tiene nascosto il nome dello sposo.

Come lo sai, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Reese Witherspoon, Jack Nicholson e Owen Wilson in una commedia romantica. Una stella del softball viene corteggiata da un lanciatore di baseball e da un uomo d’affari.

Lo stagista inaspettato, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Robert De Niro e Anne Hathaway in una commedia. Un arzillo pensionato si propone come stagista per un sito di moda.

Sposami, stupido!, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Per ottenere la cittadinanza, uno studente marocchino chiede al suo migliore amico di fingersi gay e sposarlo.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Palma – Un amore di cane, ore 21:00 su Sky Cinema Family

La vera storia di un cane abbandonato e di un bambino orfano che diventano amici.

Romanzo di una strage, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Valerio Mastrandrea e Pierfrancesco Favino nel film che ricostruisce i fatti di Piazza Fontana.

Film di azione da vedere stasera in tv



Eliminators, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Scott Adkins è un ex agente della DEA costretto a uscire allo scoperto da una banda di teppisti.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Star Trek V – L’ultima frontiera, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Quinta pellicola della saga originale di Star Trek. Stavolta l’equipaggio dell’Enterprise dovrà affrontare il fratellastro di Spock.

Film horror da vedere stasera in tv



La vedova Winchester, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Helen Mirren è una vedova convinta che la sua casa sia infestata dagli spettri.

Film thriller da vedere stasera in tv



Il caso Thomas Crawford, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Anthony Hopkins e Ryan Gosling in un thriller giudiziario. Un uomo si auto-accusa dell’omicidio della moglie per mettere in atto un piano diabolico.

Film biografico da vedere stasera in tv



Stanlio & Ollio, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Biopic sul leggendario duo comico. I due riscoprono l’importanza del loro sodalizio durante un tour in Gran Bretagna.

I programmi in chiaro



Piccole donne, ore 21:25 su Rai 1

Ennesimo remake cinematografico del capolavoro letterario Piccole Donne, con Emma Watson e Florence Pugh.

Mare Fuori 3, ore 21:20 su Rai 2

Terza stagione della serie con Carolina Crescentini ambientata nel carcere minorile di Nisida.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Controcorrente, ore 21:20 su Rete 4

Rotocalco televisivo in cui si discute di politica e temi sociali, con Veronica Gentili alla conduzione.

Buongiorno, mamma! 2, ore 21:20 su Canale 5

Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta e Stella Egito nella seconda stagione del family drama.

Rampage – Furia animale, ore 21:20 su Italia 1

Dwayne “The Rock” Johnson in un film basato su un omonimo videogioco in voga negli anni ’80.

Atlantide – Storie di uomini e mondi, ore 21:15 su La7

Andrea Purgatori conduce un programma di approfondimento su temi storici, di attualità e sociali.

Name that tune – Indovina la canzone ore 21:30 su TV8

Ciro Priello e Fabio Balsamo conducono un nuovo format musicale in cui due squadre, composte da 4 personaggi famosi, si sfidano.

Pelham 1 2 3: ostaggi in metropolitana, ore 21:25 su Nove

Denzel Washington e John Travolta in un film d’azione. Un treno della metropolitana di New York viene preso in ostaggio.