Old Guy, la nuova action-comedy con protagonista Christoph Waltz

Il regista de I Mercenari 2, Lara Croft: Tomb Raider e Con Air, Simon West, è a bordo del progetto per dirigere il film Old Guy, scritto da Greg Johnson. La star di Bastardi senza gloria e di Django Unchained Christoph Waltz interpreterà un anziano killer a contratto di nome Terry Eubanks che crede ancora di essere il migliore in quello che fa. Bloccato in un vicolo cieco, è entusiasta quando The Company lo riporta sul campo, ma solo per addestrare il nuovo arrivato della Gen Z Wihlborg, un assassino prodigio con un carattere. Alla coppia viene chiesto di eliminare i membri di spicco di un gruppo criminale concorrente e, nel frattempo, scoprire il vero movente del loro datore di lavoro: rimuovere la vecchia guardia. Però nessuno aveva previsto che l'esperienza di Terry unita alla genialità del ragazzo avrebbe creato un legame così improbabile tra i due, consentendo loro di stravolgere i piani.



Old Guy, parla il regista Simon West approfondimento I 30 migliori film d’azione Highland Film Group sta cofinanziando il film prodotto da Jib Polhemus e Martin Brennan, Hal Sadoff e Norman Golightly per Dark Castle Entertainment. La produzione inizierà all'inizio del 2023 a Belfast, nell'Irlanda del Nord. Il regista Simon West ha dichiarato: “È molto raro che arrivi una sceneggiatura come questa. Quando lo fa devi afferrarla con entrambe le mani e non lasciarla andare finché non trovi il tuo attore perfetto. Desidero lavorare con Christoph Waltz da molti anni. È uno degli attori più versatili che lavorano oggi. Non vedo l'ora di vederlo creare un altro personaggio unico e iconico”. “Lavorare con un attore così incredibilmente talentuoso è un sogno che diventa realtà. È un interprete fenomenale e catturerà brillantemente lo spirito del sicario veterano che forma un legame improbabile con il giovane e coraggioso novellino", ha aggiunto Arianne Fraser, CEO di Highland Film Group.

I progetti di Christoph Waltz GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film Waltz di recente ha prestato la sua voce a Pinocchio di Guillermo Del Toro per Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick ) e presto sarà anche protagonista del film fantasy-avventura di prossima uscita The Portable Door e della serie limitata The Consultant per Amazon. Il veterano d'azione West ha recentemente diretto la miniserie spagnola Boundless.