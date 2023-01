Dune 2, anche Tim Blake Nelson nel cast del film

L'attore, recentemente visto nella serie Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities, è stato ufficialmente annunciato tra i protagonisti del secondo capitolo del film di Denis Villeneuve. In un ruolo ancora ignoto

Un po’ a sorpresa, a riprese ultimate, un nuovo autore si unisce ufficialmente al cast di Dune: Part 2, il secondo capitolo del film di Denise Villeneuve tratto dal romanzo di Frank P. Herbert approdato in sala nel 2021. La presenza di Tim Blake Nelson tra gli attori del film che arriverà al cinema nel novembre di quest’anno è stata infatti ufficializzata solo ora. I dettagli sul ruolo sono invece assolutamente top secret.

Dune 2, il cast

leggi anche

Dune 2, Timothée Chalamet conferma la fine delle riprese con un post

L’attore, apparso recentemente nella serie Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities (Netflix, visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), si unisce dunque alle altre new entry del cast, tra le quali spiccano Austin Butler, Florence Pugh, Léa Seydoux e Christopher Walken. E agli attori confermati dal primo film: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson e Javier Bardem.