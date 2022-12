Dune 2, Timothée Chalamet conferma la fine delle riprese con un post

L’attore statunitense ha pubblicato uno scatto in compagnia di suo padre ottenendo oltre due milioni e mezzo di like su Instagram

L’attore statunitense ha annunciato al pubblico la fine della produzione della pellicola diretta da Denis Villeneuve in cui tornerà a rivestire i panni di Paul Atreides . Timothée Chalamet ha pubblicato uno scatto direttamente dal set del film , al suo fianco il padre Marc .

Stando a quanto riportato da Variety , le riprese del film si sarebbero svolte in diverse location: da Budapest all’Italia, da Abu Dhabi alla Giordania.

Nel frattempo Austin Butler , new-entry nel cast della saga, ha parlato del rapporto con Chalamet nel corso di un’intervista per il podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz , come riportato dal magazine ComicBook .

In seguito, Austin Butler ha aggiunto: “Per me ora è come un fratello. È straordinario, sono stato davvero bene con lui”.

Tra i nuovi ingressi anche Christopher Walken, Florence Pugh, Souheila Yacoub e Léa Seydoux.