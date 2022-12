E' stato tutto bello - Storia di Paolino e Pablito, la recensione

Stasera arriva su Sky Cinema, il biopic sentimentale sul più leggendario calciatore italiano, raccontato da Walter Veltroni. In contemporanea anche su Sky Cinema 4K e Sky Documentaries, sabato 24 dicembre alle 14 e alle 21 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

È un figlio del popolo e della bella provincia, il futuro campione: padre magazziniere nei molti lanifici di Prato, città regina dell’industria tessile toscana dove di lì a non molto un’azienda su otto sarebbe passata in mano ai cinesi; e una madre casalinga, che ai suoi figli non ha mai fatto mancare niente. A raccontarlo è Rossano, fratello maggiore di Paolo con cui condivideva una stanzetta piccina. Dalla sua voce veniamo a sapere dell’apprendistato del calciatore in erba tra gli alberi dell’uliveta, dove dimostra subito un senso innato del dribbling. E il divertimento ricavato come si può: erigendo dighe di fortuna lungo il fiume Bisenzio, per poter pescare meglio.

Inizia in modo spiazzante il doc di Veltroni, con un frammento d’archivio che ricorda l’uccisione dello studente Paolo Rossi, assassinato nel 1966 da un gruppo di studenti di estrema destra. E prosegue con altri celebri “Paolo Rossi”, come il dirigente del Psu (Partito socialista unitario) della prima Repubblica, o come il famosissimo comico nato a Monfalcone e consacrato al “Derby” di Milano. Lo fa per chiarire immediatamente due cose: che dietro a quel nome comunissimo si nascondeva il più ordinario degli italiani; e per denunciare la cifra stilistica del film, che è uno spaccato della storia contemporanea del nostro Paese, reso attraverso il racconto della vita di uno dei suoi cittadini più illustri.

Le prime esperienze giovanili con i coetanei Claudio Gentile e Sergio Brio, pure loro alle prime armi, in tutte le categorie giovanili: Allievi, Beretti, Primavera, e poi l’esordio in prima squadra. Dal 1972 al 1975, quando Paolino diventa Paolo ma non ancora Pablito. Quando nel giro in pochi anni si rompe per tre volte il menisco, la croce dei calciatori.

Trattandosi di Veltroni, non manca la parentesi politica: i mondiali del 1978 sono giocati nell’Argentina dei colonnelli, quella in cui una giunta militare fascista era giunta al potere grazie a un colpo di stato, un golpe per l’appunto. E così, mentre nei campi di calcio la “Selección” vinceva il suo primo campionato del mondo, nei Garage Olimpo di Buenos Aires i giovani erano torturati e uccisi, o fatti scomparire come desaparecidos. Fu proprio lì, durante quei mondiali che – come dice il regista-politico – “non si sarebbero mai dovuti giocare”, che un giornalista veneto gli affibbiò quel nickname, Pablito, che gli resterà appiccicato addosso per sempre.

Un’epopea italiana quella narrata da Veltroni, per intonare la quale chiama a raccolta - grazie a quel tesoro inestimabile che sono le Teche della Rai, e non solo - i massimi testimoni dei nostri tempi. L’exploit al Vicenza ce lo racconta la voce inconfondibile di Gianni Minà, subito seguito dalla commossa dichiarazione di Ilario Castagner, l’allenatore del Perugia dei miracoli. E qui la storia si colora di cronaca giudiziaria, grazie a Gian Piero Galeazzi collegato con Paolo Valenti per la storica puntata di “90° minuto” in cui dà conto di un fatto inaudito: una macchina della polizia si trova parcheggiata sulla pista d’atletica dello Stadio Olimpico per arrestare qualcuno. È lo scandalo del calcio scommesse, passato alla storia come “Totonero”. Dodici arresti eccellenti alla fine delle partite, tra cui i laziali Giordano e Manfredonia e il presidente del Milan Felice Colombo, accusati di concorso in truffa. E naturalmente Paolo Rossi, per cui fu chiesta la radiazione a vita. A spiegarcelo vengono convocati altri due giganti del giornalismo italiano del ‘900: Tito Stagno, storico direttore della “Domenica sportiva“e Gianni Minoli qui presente in due puntate di “Mixer”.