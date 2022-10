Emancipation, Will Smith all'anteprima con Rihanna e ASAP Rocky

Dopo l’episodio spiacevole con Chris Rock durante la notte degli Oscar 2022 l’attore sta per tornare con una nuova pellicola Condividi

Emancipation, nuovo film di Antoine Fuqua sulla schiavitù, segna il ritorno sulla scena di Will Smith dopo lo schiaffo dato a Chris Rock la notte degli Oscar 2022. Il mondo si è fermato per quell'attimo di rabbia che ha acceso numerose polemiche e messo in discussione il futuro dell'attore nell'industria hollywoodiana. Si è svolta un'anteprima privata di Emancipation e artisti come Dave Chappelle, Rihanna e ASAP Rocky erano presenti insieme a Smith come testimoniato da una foto pubblicata su Instagram.

Emancipation, di cosa parla? approfondimento Emancipation, il nuovo film con Will Smith ha una data d’uscita Rihanna, Chappelle, Kenya Barris, ASAP Rocky e altre star hanno assistito alla proiezione privata di Emancipation con Will Smith che ha ringraziato per la presenza e il sostegno i suoi colleghi sui social. Nel film di Fuqua l’attore interpreta uno schiavo in fuga che diventa noto come “Whipper Peter” quando le foto delle sue cicatrici cheloidi sulla schiena vengono diffuse per disamorare la brutalità della schiavitù. Emancipation segue il suo personaggio mentre naviga nelle paludi della Louisiana per sfuggire ai proprietari delle piantagioni che lo hanno quasi ucciso.

Reaction dopo l’anteprima riservata di Emancipation GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film "Sono ancora perseguitato da Emancipation" ha scritto Perry nella sua storia su Instagram. “È davvero potente, commovente e accattivante. E la conversazione successiva con questo gruppo è stata leggendaria. Grazie, Will Smith, per l’anteprima. Barris ha anche pubblicato una storia su Instagram, scrivendo: "Emancipation è vera arte, potere e tutto ciò che un film dovrebbe essere”. Il film uscirà il 2 dicembre al cinema e in streaming su Apple Tv+ il 9 dicembre (sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cinema Oscar 2022, lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock diventa un meme Rock ha fatto una battuta sui capelli di Jada Pinkett Smith, che soffre da tempo di alopecia, scatenando la rabbia dell'attore. Il gesto ha catturato l'attenzione e sui social media molti utenti hanno ironizzato sull'accaduto Durante la notte degli Oscar 2022 c’è stato anche un momento di tensione. Chris Rock era sul palco e ha fatto alcune battute rivolte all’attrice Jada Pinkett Smith, moglie di Will Smith, alludendo alla testa rasata dell’attrice che soffre di alopecia da diverso tempo. A quel punto Will Smith è salito sul palco e ha colpito Rock al viso. Il gesto è diventato subito protagonista di molti meme creati dagli utenti sul web: eccone alcuni fra i più divertenti C'è chi ha ironizzato paragonando Smith all'impatto che ha il lunedì dopo il week end C'è chi invece ha fatto riferimento all'aumento dei prezzi della benzina dell'ultimo periodo

La situazione attuale di Will Smith con l’Academy Smith è attualmente bandito dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences per 10 anni a causa delle sue azioni agli Oscar del 2022. L'attore ha pubblicato un video di scuse a luglio in cui ha definito le sue azioni “inaccettabili". "Non c'è parte di me che pensa che fosse il modo giusto di comportarsi in quel momento" dice Smith, che in alcuni momenti sospira profondamente e sembra trattenere le lacrime, nel video. "È tutto sfocato. Ho contattato Chris e il messaggio che è tornato è che non è pronto a parlare, e quando lo sarà, lo faremo”.