On The Line, il trailer del film Sky Original con Mel Gibson

Sono stati diffusi il poster e il trailer di On The Line, film Sky Original con protagonista Mel Gibson , che dal 31 ottobre sarà in esclusiva su Sky e NOW . Il film sarà alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K e alle 21.45 anche su Sky Cinema Suspence, in streaming solo su NOW e disponibile on demand.

On The Line è un thriller incalzante diretto da Romuald Boulanger, in cui l’attore premio Oscar® Mel Gibson interpreta il conduttore radiofonico di successo Elvis Cooney. Durante una diretta, la chiamata di un ascoltatore anonimo che minaccia di uccidere lui e la sua famiglia lo catapulterà in una lotta adrenalinica per la sopravvivenza. Nel cast con lui anche Kevin Dillon, Enrique Arce, William Moseley e Nadia Farès. La pellicola andrà in onda Lunedì 31 ottobre in esclusiva alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand.