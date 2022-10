Film stasera in TV da non perdere sabato 1 ottobre 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 01 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatico da vedere stasera in tv

Full Time - Al cento per cento, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Eric Gravel dirige Laure Calamy, entrambi premiati a Venezia. Parigi: nel giorno di un importante colloquio di lavoro, una madre sola viene ostacolata da un paralizzante sciopero dei mezzi.

Film commedia da vedere stasera in tv

Rosanero, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Andrea Porporati dirige Salvatore Esposito in una commedia per tutta la famiglia targata Sky Original. Al risveglio dal coma, una bambina si ritrova nel corpo di un boss e viceversa.

Julie & Julia, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Una commedia di grande successo con Meryl Streep, vincitrice del Golden Globe e candidata all'Oscar, dalla regista di "C'e' posta per te".

C'era una volta il crimine, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Terzo capitolo della saga di Massimiliano Bruno, con Marco Giallini, Gianmarco Tognazzi, Giampaolo Morelli ed Edoardo Leo. La banda viaggia fino al 1943 per rubare la Gioconda ai francesi.

Film azione da vedere stasera in tv

Hotel Artemis, ore 21:00, Sky Cinema Action

Mentre la rivolta fra polizia e civili divampa per le strade della citta', quattro rapinatori, feriti in uno scontro a fuoco, cercano rifugio e cure in un ospedale clandestino che accoglie solamente criminali, l'hotel Artermis.

Film fantascienza da vedere stasera in tv

Breach - Incubo nello spazio, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Bruce Willis sfida un vorace alieno mutante nel profondo del cosmo. I superstiti all'epidemia che sta uccidendo l'umanità decollano su un'arca interstellare in direzione di un nuovo pianeta, ma durante il viaggio alcuni passeggeri si trasformano in mostri assetati di sangue.

Film thriller da vedere stasera in tv

Il ponte delle spie, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Tom Hanks e Mark Rylance, premiato con l'Oscar, nel thriller di Spielberg scritto dai Coen. Guerra Fredda: un avvocato tratta la liberazione di un pilota USA in cambio di una spia sovietica.

Uno di noi, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Kevin Costner e Diane Lane in un thriller nell'America rurale degli anni '60, diretto dal regista de "La neve nel cuore". Uno sceriffo e sua moglie lasciano il loro ranch nel Montana per andare in Dakota e salvare la nuora e il nipote dalle minacce di una famiglia di criminali.

I programmi in chiaro

Arena Suzuki 60 70 80 e... 90, ore 21:25 su Rai 1

I tre spettacoli firmati Rai1 dedicati alla musica degli anni 60, 70, 80 e 90 per celebrare i maggiori successi della musica italiana e internazionale dall’Arena di Verona.

S.W.A.T., ore 21:20 su Rai 2

La serie tv dedicata alla squadra speciale S.W.A.T. con al centro le vicende dell’ufficiale di Los Angeles Daniel Harrelson, diviso tra il suo lavoro e gli amici di una vita conosciuti in strada.

Nour, ore 21:20 su Rai 3

Nour, una ragazzina siriana costretta dalla guerra a lasciare il suo Paese e rimasta senza la madre, sbarca a Lampedusa.

Robin Hood, ore 21:25 su Rete 4

Robin di Locksley, abile arciere al servizio di Re Riccardo Cuor di Leone durante la guerra di Francia, tornato in Inghilterra scopre in che condizioni si trova la contea di Nottingham.

Tu si que vales 2022, ore 21:20 su Canale 5

Maria De Filippi conduce il talent show, al quale ognuno può partecipare, se dotato di un qualsiasi talento. Il montepremi? 100.000 euro.

Il piccolo Yeti, ore 21:20 su Italia 1

A Shanghai, un gruppo di adolescenti affronta mille avventure per aiutare il giovane yeti Everest a ritrovare la propria famiglia.

In onda, ore 20:35 su La7

L'approfondimento dei temi del giorno con Concita De Gregorio e David.

Into Darkness - Star Trek, ore 21:30 su TV8

Il Capitano Kirk viene sospeso dal comando dell'Enterprise e separato dal primo ufficiale Spock.

Mafia Connection - Puglia sotto attacco, ore 21:25 su Nove

Un’inchiesta approfondita sulla mafia foggiana tra legami di sangue, paura e giovane manovalanza presa da zone popolari dove il disagio sociale detta legge.