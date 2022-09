Film stasera in TV da non perdere giovedì 22 settembre 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 22 settembre, in TV su Sky. Azione e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv

Come ti rovino le vacanze, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Ed Helms, Christina Applegate e Chevy Chase in una commedia 'on the road'. Una simpatica famiglia, in viaggio verso un insolito parco giochi, affronta una serie di catastrofici eventi.

Le amiche della sposa, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia di successo di Paul Feig con Kristen Wiig e Melissa McCarthy. Annie, damigella d'onore alle nozze della migliore amica Lilian, deve arginare le mosse astute delle altre ragazze.

Film drammatico da vedere stasera in tv

L'ospite inatteso, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Richard Jenkins in un film sull'amicizia e l'integrazione. New York: un professore scopre che due immigrati clandestini hanno occupato il suo appartamento e decide di ospitarli.

Il viaggio di Fanny, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Dall'autobiografia di Fanny Ben-Ami. Francia, 1943: con l'intensificarsi dei rastrellamenti nazisti, un gruppo di bambini ebrei deve fuggire in Svizzera contando solo sulle proprie forze.

Film thriller da vedere stasera in tv

40 carati, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Bugie, depistaggi e un diamante prezioso per un thriller con Sam Worthington ed Elizabeth Banks. Un poliziotto accusato di aver commesso un furto minaccia di saltare da un cornicione.

Biopic da vedere stasera in tv

Zlatan, ore 21:15 su Sky Cinema Drama

Biopic su Zlatan Ibrahimovic tratto dal libro 'Io, Ibra' di David Lagercrantz. L'infanzia difficile in Svezia, la vita privata, l'ascesa nel mondo del calcio del fuoriclasse svedese.

Film d’azione da vedere stasera in tv

John Rambo, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Sylvester Stallone dirige e interpreta il quarto capitolo della saga. In Thailandia, John Rambo si unisce a un esercito di mercenari per liberare un gruppo di missionari in pericolo.

Film romantico da vedere stasera in tv

Promises, ore 21:15 su Sky Cinema Romance

Pierfrancesco Favino e Kelly Reilly nella love story di Amanda Sthers, tratta dal suo libro. Un padre di famiglia incontra una donna in procinto di sposarsi, ed e' colpo di fulmine.

I programmi in chiaro

Porta a porta, ore 21:25 su Rai 1

Programma di approfondimento politico condotto da Bruno Vespa.

Nudi per la vita, ore 21:25 su Rai 2

Programma di intrattenimento e prevenzione sociale.

Criminali come noi, ore 21:25 su Rai 3

Film commedia e thriller con Ricardo Darin, Luis Brandoni diretto da Sebastian Boransztein.

Dritto e rovescio, ore 21:25 su Rete 4

Programma di approfondimento politico condotto da Paolo Del Debbio

Grande fratello vip, ore 21:43 su Canale 5

Reality show condotto da Alfonso Signorini con Orietta Berti e Sonia Bruganelli.

Max Angioni: Miracolato, ore 21:20 su Italia 1

One man show di Max Angioini

Piazzapulita, ore 21:15 su La7

Programma di approfondimento politico condotto da Corrado Formigli.

UEFA Nation League, ore 21:30 su TV8

Diretta della partita tra Francia e Austria

Gli ultimi saranno ultimi, ore 21:25 su Nove

Film drammatico e commedia con Paola Cortellesi e Alessandro Gassman diretto da Massimiliano Bruno.