Film stasera in TV da non perdere mercoledì 21 settembre 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 21 settembre, in TV su Sky. Azione e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv

Ma cosa ci dice il cervello, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Riccardo Milani dirige Paola Cortellesi e un super cast nella commedia campione d'incassi. Giovanna mette le sue abilita' di agente segreto al servizio degli amici per vendicarli.

Nati stanchi, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Prima commedia da protagonisti per Ficarra e Picone. Due giovani siciliani disoccupati e svogliati partecipano ai concorsi e si presentano ai colloqui facendo in modo di non essere assunti.

Film di animazione da vedere stasera in tv

Space Jam: New Legends, ore 21:00 su Sky Cinema Family

25 anni dopo il primo Space Jam, LeBron James prende il posto di Michael Jordan nel sequel con Don Cheadle e i Looney Tunes. LeBron sfida una squadra di cloni per fuggire dal Looneymondo.

Film drammatico da vedere stasera in tv

Le ali della libertà, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Tim Robbins e Morgan Freeman nel dramma carcerario tratto da Stephen King. Un bancario condannato per omicidio stringe una grande amicizia con un altro detenuto, mentre prepara l'evasione.

Un viaggio indimenticabile, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Nick Nolte e Matt Dillon in uno struggente dramma familiare. La piccola Tilde accompagna il nonno malato di Alzheimer a Venezia dove l'uomo ha vissuto i momenti piu' belli con la moglie.

Film thriller da vedere stasera in tv

Criminal, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Thriller con Kevin Costner, Gary Oldman e Ryan Reynolds. La memoria di un defunto agente della Cia, in possesso di informazioni top secret, viene trasferita nella mente di un detenuto.

Fiction da vedere stasera in tv

Serpenti in paradiso, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Ep1 - Paola Cortellesi in 4 nuove storie in giallo dirette da Maria Sole Tognazzi. In un comprensorio di lusso Petra e Antonio indagano sull'omicidio di un uomo dai molti segreti nascosti.

Film d’azione da vedere stasera in tv

Trappola in fondo al mare, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Paul Walker e Jessica Alba in un action 'in apnea'. Alla ricerca di un leggendario relitto nelle acque delle Bahamas, quattro amici trovano un carico di droga e finiscono nei guai.

Film romantico da vedere stasera in tv

Ritorno a Cold Mountain, ore 21:15 su Sky Cinema Romance

Oscar e Golden Globe a Renee Zellweger per una love story con Nicole Kidman e Jude Law. Guerra di Secessione: un soldato ferito affronta un duro viaggio per tornare dalla sua donna.

I programmi in chiaro

Il commissario Montalbano, ore 21:25 su Rai 1

Serie tv con Luca Zingaretti. Episodio: La voce del violino.

Rai Parlamento - Elezioni 2022, ore 21:25 su Rai 2

Approfondimento politico in vista delle elezioni del 25 settembre.

Chi l’ha visto, ore 21:25 su Rai 3

Programma di approfondimento giornalistico condotto da Federica Sciarelli.

Controcorrente, ore 21:25 su Rete 4

Programma di approfondimento politico condotto da Veronica Gentili.

Pelè, ore 21:43 su Canale 5

Film drammatico con Kevin de Paula, Leonardo Lima Carvalho e Seu Jorge, diretto da Jeff Zimbalist.

Cinquanta sfumature di rosso, ore 21:20 su Italia 1

Film di genere drammatico e romantico, ultimo capitolo della saga delle Cinquanta sfumature.

Una giornata particolare, ore 21:15 su La7

Film drammatico e romantico con Sophia Loren e Marcello Mastroianni, diretto da Ettore Scola.

X-Factor, ore 21:30 su TV8

Show musicale storico con Fedez, Ambra, Rkomi e Dargen.

La rapina perfetta, ore 21:25 su Nove

Film di genere thriller e drammatico con Jason Statham e Saffron Burrows, diretto da Roger Donaldson.