The Greatest Beer Run Ever, il trailer del film con Zac Efron

È atteso con curiosità il nuovo film Apple che vede protagonisti Zac Efron e Russell Crowe in un'avventura che parla di amicizia, ma anche di birra. The Greatest Beer Run Ever è ispirato a una storia vera, che il regista Peter Farrelly ha cercato di trasporre in un adattamento cinematografico che, però, fosse quanto più possibile vicino ai fatti realmente accaduti. Il film verrà proiettato per la prima volta al Toronto International Film Festival 2022 tra qualche settimana e poi, il 30 settembre, verrà reso disponibile sulla piattaforma streaming Apple Tv plus in contemporanea in tutto il mondo. Nel frattempo, è stato diffuso il nuovo trailer, che fornisce maggiori informazioni sul racconto e sulla sceneggiatura.

Il trailer di The Greatest Beer Run Ever approfondimento Cosa sappiamo su The Greatest Beer Run Ever, nuovo film con Zac Efron Nei pochi fotogrammi che sono stati diffusi sul film, si intuisce immediatamente l’ambientazione anni Sessanta/Settanta della pellicola. L’inedito look di Zac Efron ci riporta indietro di cinquant’anni e rivedere l’attore, un tempo teen idol, nei panni di un adulto con tanto di baffi, è una delle prime sorprese che regala The Greatest Beer Run Ever. I pochi secondi di trailer fanno una panoramica completa sulla trama del film, lasciano intuire come si snoderà ma non forniscono particolari dettagli sulla storia, se non che in mezzo, in questo straordinario racconto di vita vissuta, c’è un forte senso di appartenenza al Paese, una grande amicizia ma anche qualche lattina di birra.

La trama di The Greatest Beer Run Ever GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film La trama di The Greatest Beer Run Ever è, in realtà, la storia vera di John Donohue, detto Chickie, interpretato da Zac Efron, che nel 1967, ad appena 26 anni, è già un veterano. Il contesto è quello dei movimenti pacifisti americani durante la guerra in Vietnam ed è durante una serata in un pub che a Chickie viene l’idea di sostenere concretamente i militari impegnati nel conflitto vietnamita, portando loro delle lattine di birra. Chickie passa dalle parole ai fatti e nel 1968 è in Vietnam, dove si imbatte in una serie di esperienze che lo porta a farsi un’idea della guerra diversa rispetto a quella che, fino a quel momento, si era costruito. Da lì, la sua missione inizialmente patriottica e goliardica diventa qualcosa di diverso e più profondo, un viaggio che si interseca con i profondi valori dell’amicizia. Il cast di The Greatest Beer Run Ever Oltre ai due protagonisti principali, Zac Efron e Russell Crowe, tra gli altri si incontrano anche Bill Murray, Jake Picking, Will Ropp, Archie Renaux e Kyle Allen. Se Zac Efron è il protagonista della missione, Russell Crowe è l’inviato di guerra in Vietnam che incrocia Chickie e sarà con lui protagonista di numerose peripezie.