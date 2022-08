Film stasera in TV da non perdere martedì 16 agosto 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 16 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv

La donna per me, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia romantica italiana in cui, prima delle nozze, un ragazzo si risveglia per magia senza la futura sposa al suo fianco

La donna per me, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Steve Carell e Morgan Freeman nello spassoso sequel di 'Una settimana da Dio'. Su suggerimento del Padreterno, Evan Baxter costruisce un'arca in vista di un altro diluvio universale

Film azione da vedere stasera in tv

Salt, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Angelina Jolie, Liev Schreiber e Chiwetel Ejiofor in uno spy-action. Un'agente della CIA, accusata di tradimento, affronta una corsa contro il tempo per provare la sua innocenza

L’uomo che uccise Don Chisciotte, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Terry Gilliam dirige Adam Driver e Jonathan Pryce nella rilettura del capolavoro di Cervantes. Un regista di spot viene coinvolto in una surreale avventura in un villaggio spagnolo.

Film thriller da vedere stasera in tv

I delitti del BarLume - Aria di mare, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Quando viene ritrovato il corpo di una donna, la Fusco cerca di riscattarsi aiutata dall'immancabile Massimo.

Mondocane, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Alessandro Borghi in una storia di amicizia e crimine ambientata in una Taranto post-apocalittica. Due ragazzi vogliono entrare nella gang delle formiche, guidata dal minaccioso Testacalda.

Un colpo perfetto, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Michael Caine e Demi Moore in un thriller nella Londra degli anni 60. Un addetto alle pulizie e una manager insoddisfatta si alleano per derubare la multinazionale per cui lavorano.

Film fantasy da vedere stasera in tv

Dragon Girl, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Una storia di amicizia che scalda il cuore. Nel villaggio di Borington, la piccola rifugiata Sara si nasconde in una casa abbandonata, dove incontra un cucciolo di drago.

Il Settimo Figlio, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Jeff Bridges, Julianne Moore e Ben Barnes in un fantasy dal romanzo di Joseph Delaney. Una strega lancia una maledizione sulla Terra: la salvezza e' nelle mani di un apprendista mago

I programmi in chiaro

Amore, matrimoni e altri disastri, ore 21:25 su Rai 1

Una wedding planner che diventa virale e un amore improvviso e imprevisto che cambierà la vita di Lawrence, event planner maturo e rigoroso.

Europei di Monaco 2022, ore 21:18 su Rai 2

Campionati europei di atletica leggera, finali 2a giornata.

C’è tempo ore 21:20 su Rai 3

Un osservatore di arcobaleni 40enne e un ragazzino di 13 anni scoprono di essere fratelli: la morte del padre cambierà la vita di entrambi che scopriranno la bellezza di avere un fratello.

Controcorrente speciale, ore 21:23 su Rete 4

Programma di informazione condotto da Veronica Gentili.

Viaggio nella grande bellezza, ore 21:11 su Canale 5

Cesare Bocci alla scoperta di Torino e dei suoi segreti..

Champions League, ore 20:47 su Italia 1

Andata dei preliminari di Champion League, Rangers-Psv Eindhover

Palio, ore 21:15 su La7

Documentario di Cosima Spender sul Palio di Siena.

Italia’s Got Talent, ore 21:30 su TV8

Programma di intrattenimento sui talenti più straordinari e stravaganti.

Un fidanzato per mia moglie, ore 21:25 su Nove

Una coppia in crisi si ritrova a combattere per la separazione: il marito assolda un play-boy per sedurre la moglie e farsi lasciare ma non tutto va secondo i piani.